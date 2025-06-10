La Diputación dedica 30.000 euros al voluntariado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases de una subvención, por importe de 30.000 euros, para financiar las actividades de las asociaciones de voluntariado en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Para poder optar a esta ayuda, que gestiona el área de Derechos Sociales y Territorio Sostenible que encabeza la diputada Carolina López, las entidades o asociaciones deben estar legalmente constituidas e inscritas al menos desde seis meses antes en el registro regional de entidades de voluntariado de la Junta.

Su finalidad es la ejecución de proyectos que fomenten la participación solidaria, la promoción y el desarrollo, que redunden en la satisfacción de intereses y necesidades generales y procuren la mejora de las condiciones de vida de las personas o colectivos con los que intervienen las asociaciones de voluntariado. También están dirigidas a programas de apoyo, formación y reconocimiento social de la acción voluntaria y a los que favorezcan la acción voluntaria en el marco de la prestación de los servicios sociales, a través de la colaboración y coordinación entre entidades de voluntariado y servicios sociales.

Los proyectos deberán tener una duración máxima de doce meses y haber comenzado y finalizado dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año.

El importe de la ayuda a cada beneficiario no podrá superar los 12.000 euros y el plazo para solicitarla se ha fijado en de veinte días hábiles a contar desde este pasado viernes, 6 de junio, mientras que la fecha límite para presentar la justificación será el 31 de marzo de 2026.

Con el fin de facilitar la actividad, y si la entidad beneficiaria lo solicita, tras la resolución de la convocatoria podrá abonarse un anticipo por importe de hasta el 50 por ciento de la cantidad concedida. Esta subvención es compatible con otras ayudas o ingresos para el mismo fin, si no supera el importe total.

El importe máximo a solicitar será de 12.000 euros y el proyecto tendrá que realizarse en 2025 y justificarse en marzo de 2026