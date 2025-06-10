Muestra de danza inclusiva en león oeste

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El taller de Danza Inclusiva invita a disfrutar de la exhibición de fin de curso que realizan sus participantes esta tarde, a partir de las 18.00 horas, en el salón de actos del Centro Cívico del Crucero-

El taller, impulsado desde la sección de Discapacidad de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de León, ha desarrollado su segunda edición a lo largo de este curso con 15 personas involucradas en la experiencia que imparten los bailarines Ángel Zotes e Isabel Álvarez van Der Feltz.

Se trata en su mayoría de personas con discapacidad que se acercan a las herramientas artísticas de la danza y la expresión corporal en un espacio de desarrollo personal, bienestar físico y emocional, así como de integración y participación social.

El taller se ha desarrollado durante dos horas semanales en una de las salas del Auditorio Ciudad de León.