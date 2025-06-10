Adiós a 'Rodri', histórico de las Comisiones Obreras clandestinas de León

Rodrigo González, en el centro, con boina, junto a Gerardo Pertejo, Ángel Villa, Antonio López Larín, Joaquín Colín y Carlos García.DANIEL

Rodrigo González González, Rodri, histórico sindicalista que participó en las Comisiones Obreras clandestinas de León, falleció este lunes a la edad de 77 años.

Jubilado como conserje en la Facultad de Económicas, donde trabajó buena parte de su vida laboral, Rodri tenía tras de sí un pasado marcado por la lucha antifranquista.

Aunque fueron muchas las asambleas y más los momentos en que demostró su implicación en las movilizaciones obreras y estudiantiles, cabe recordar un episodio concreto de aquellos años en que defender la libertad suponía grandes riesgos.

El 13 de diciembre 1970, Rodri fue uno de los leoneses detenidos por los 'grises' tras una acción de protesta en la avenida de Ordoño II durante el proceso de Burgos, en el que un consejo de guerra juzgaba a 16 miembros de ETA acusados de asesinar a tres personas con peticiones de condenas a muerte.

La protesta, que sembró la avenida leonesa con pasquines impresos manualmente, se sumaba a las numerosas acciones que se hicieron en todo el país para exigir la derogación de la pena de muerte y las libertades democráticas.

Las movilizaciones y la intercesión de Pablo VI aplacó al régimen e hicieron que se conmutara la pena capital.

La mayoría de los detenidos leoneses estuvieron tres meses privados de libertad y no se les permitió nombrar abogado para su defensa porque Franco había declarado estado de excepción.

Las familias promovieron el 24 de diciembre un escrito para pedir que pusieran en libertad a los jóvenes o los pusieran a disposición judicial. Algunos tuvieron que esperar a mediados de enero para salir desde el Juzgado a la cárcel.

No fue la única acción. Una pintada en el césped del Amivilia, el estreno de una obra de Bertold Brecht en el Padre Isla, gritos de libertad sindical ante el ministro Fernando Suárez, la declaración del Congreso Nacional de Abogados celebrado en León.

La sociedad estaba en ebullición. Finalmente, aquellos jóvenes no fueron juzgados. "Nos indultaron con el caso Matesa, un desfalco del Opus y Falange", recordaba Rodri en una entrevista con este periódico cuando los leoneses pidieron el reconocimiento del tiempo pasado en prisión.

Como ha escrito su amigo y compañero Juanmi Alonso Vega, Rodri se ha ido para un largo viaje y parece que tardará en volver.

Pero la lucha continúa en otros frentes.

El velatorio está instalado en el Tanatorio de León.