El Día del Orgullo orgullo celebra 20 años del matrimonio gay

Publicado por Alfonso Torices Madrid Creado: Actualizado:

Pedro Zerolo, en pie, sonriente, aplaudiendo a los diputados y rodeado en la tribuna de invitados del Congreso por dirigentes de colectivos LGTBI de todo el país, también alborozados. Es la imagen que preside la página web de Mado, la plataforma que cada año organiza los multitudinarios actos del Orgullo en Madrid, y sobre la que los responsables han rotulado la frase «¡20 años de amor!». La instantánea periodística condensa el momento histórico que volverá a protagonizar este año, en menos de un mes, los actos centrales del Orgullo en España. Es el instante en el que, el 30 de junio de 2005, la mayoría del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo, con la única oposición del PP y Unió Democrática de Cataluña, aprobó la ley que permitió implantar el matrimonio homosexual, una norma que tuvo como gran impulsor e icono al activista y dirigente socialista canario, que murió de cáncer justo diez años después.

El nuevo derecho que en 2005 conquistaron los gais y lesbianas residentes en España, y que en estas dos décadas se ha extendido a otros 40 países, se consolidó siete años después, en 2012, cuando el Tribunal Constitucional rechazó el recurso del PP y declaró acorde con la Carta Magna la integridad de la ley. La norma, no solo legalizó el matrimonio civil entre homosexuales, sino que les garantizó idénticos derechos que a los heterosexuales a efectos de herencias, adopciones, pago de impuestos, procesos legales, pensiones o divorcios.

Las organizaciones LGTBI celebrarán durante la gran manifestación del Orgullo, el sábado 5 de julio en Madrid, el aniversario de este hito histórico, y lo emplearán para ejemplificar y alertar de que las grandes conquistas de derechos cuesta décadas lograrlas, pero pueden perderse en meses si no se mantiene la movilización y la lucha contra quienes pretenden volver al pasado. Así lo avanzó la presidenta de la principal organización convocante, la Federación Estatal LGTBI, Paula Iglesias. La pancarta que encabezará la marcha esa tarde el madrileño paseo del Prado, de la estación de Atocha a la plaza de Colón, llevará el lema ‘20 años avanzando en derechos: ni un paso atrás’.