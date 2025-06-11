Las merinas despiertan a León en su camino a Luna

Las merinas despiertan esta mañana a la ciudad de León. El rebaño de 2.500 ovejas de los hermanos Luis Manuel y Carlos Diaz Bango parte de Puente Castro al amanecer. Su objetivo es cruzar la capital leonesa entre las 6.45 horas y las 11.00 horas para entorpecer lo menos posible el tráfico.

Es la tercera jornada de las seis que emplearán en esta trashumancia corta desde el sur de León al puerto de Fontanales, en Robledo de Caldas, en la comarca de Luna, de la que es oriunda esta familia en la que se han dedicado al pastoreo durante generaciones. «Nuestros bisabuelos, abuelos y padres ya lo hacían», cuenta Marta Díaz Bango, hermana de los ganaderos.

La expedición salió el martes de los pueblos de pueblos como Sahalices del Payuelo, El Burgo Ranero, Villamuñío y La Aldea del Puente, donde invernan. Además de las 2.500 ovejas que pasarán el verano 'al fresco' en la montaña, en las majadas quedan otras 2.000 ovejas preñadas.

Los hermanos Diban llevan el oficio desde muy jóvenes pero recientemente se han hecho cargo del rebaño familiar y lo han ampliado con una sociedad conjunta. Este año, después de mucho tiempo, se han decidido a retomar la trashumancia guiados por un ganadero experto, Domitilo Fernández, «para el camino y para los trámites y permisos".