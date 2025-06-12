Villaquilambre debate cuidados, trabajo y corresponsabilidad

Buenas prácticas en el ámbito del empleo y la corresponsabilidad es el eje del VII Foro Ciami Villaquilambre que se celebra este jueves en su sede del Centro Cívico de Navatejera.

Con una ponencia titulada 'Los cuidados en el centro para una sostenibilidad inclusiva', la investigadora de la Universidad de León Giulia Constanzo ahondará en la importancia de los cuidados no solo de las de personas, sino también del cuidado del territorio y de la tierra.

Los cuidados no deben ser «responsabilidad exclusiva de las mujeres, sino una corresponsabilidad colectiva que precisa una reorganización». «A través de los cuidados mutuos y recíprocos, entre personas y entre personas y territorios, podemos encontrar soluciones a la crisis ecosocial y construir alternativas viables", como señaló recientemente la economista en Diario de León.

Una mesa de experiencias «para no morir en el intento de trabajar y conciliar», moderada por la periodista Noemí García Martínez, dará testimonio de la realidad de varias leonesas en esta tarea. Ana Arias, trabajadora de Isadora Duncan; Eva de Vega, emprendedora junto con su hermana Diana de Pilko-Paco, un taller de corte y confección en La Bañeza; y Nélida de Andrés, psicóloga y criminóloga, subdirectora de Tratamiento del centro penitenciario de Mansilla de las Mulas expondrán cómo se organizan entre la vida laboral y familiar y los retos y dificultades que supone.

La psicóloga Ana Badiola imparte el taller Corresponsabilizando que es gerundio, en el que ofrecerá pistas para cambiar las rutinas que encasillan el rol de los cuidados a las mujeres y la editora y escritora Marina Díez pone el broche con poemas.

Abren el foro la concejala de Igualdad, Cultura e Infancia, Berta Llamazares García, la directora del Ciami, Carmen Fernández Llamazarez y la presidenta de la Asociación Zardinas, María Teresa Ovalle Asenjo abren esta jornada que clausura el alcalde en funciones, Jorge Pérez y la vicerrectora Raquel Domínguez.