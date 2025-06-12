43 días de lluvia en la cálida primavera

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

Lo anticiparon las cabañuelas y la Aemet lo corrobora con datos. La primavera —marzo, abril y mayo-, calificada como «cálida y muy húmeda», ha dejado en Castilla y León un superávit de precipitaciones del 41 por ciento, con 43 días de lluvias, según ha detallado este miércoles, en rueda de prensa, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Manuel Mora. Ha habido esos 43 días de precipitaciones, cuando la media habitual es de 28, fruto de las borrascas de alto impacto que se han sufrido en la comunidad, como Hanna, Laurence y Martinho, a las que sucedieron Nuria y Olivier, y que dejaron un registro máximo de 152 litros por metro cuadrado en Serranillos (Ávila). Marzo ha sido un mes frío y húmedo, con un grado menos de lo normal y el doble de precipitaciones; mientras que abril fue muy cálido, con 1,4 grados por encima de lo habitual y un 25% de superávit en las precipitaciones y, mayo ha sido un mes más regular, con solo 0,2 grados de anomalía y un 3% de precipitaciones. Según ha detallado Mora, los últimos seis años han sido «cálidos o muy cálidos» durante la primavera, con 0,2 grados de anomalía, ya que marzo registró temperaturas por debajo del valor medio, con mínimas no demasiado bajas. Destaca el 138% de anomalía en Ávila, con un 138% de precipitaciones más de lo habitual, para un total de 286 litros por metro cuadrado, que en Valladolid se quedaron en 201, también muy por encima de los registros de años anteriores. También ha sido una época «tormentosa», con 25.000 descargas y una anomalía del 14%, que ha estado más marcada en provincias como Segovia y Valladolid, y menos en el suroeste de En cuanto a los «récords», Soria acumuló 39,2 litros por metro cuadrado el 2 de marzo; Segovia, 54 litros por metro cuadrado en una hora, en abril, y Zamora registró 35,1 grados de temperatura el pasado 29 de mayo. Respecto a las precipitaciones totales mensuales, se contabilizaron 157,6 litros de agua por metro cuadrado durante esta primavera, por los 136 de los registrados en 2022, con Ávila al frente del baremo (285,8 litros por metro cuadrado). El año hidrológico —1 de octubre a 31 de mayo— se cerró con un superávit del 30%.

Durante estos tres meses la Aemet emitió 949 avisos por las condiciones meteorológicas, aunque ninguno de ellos rojo, el nivel máximo de riesgo. En próximas semanas, se prevé cierta estabilidad atmosférica, tras otra dana con tormentas.