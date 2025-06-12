Diario de León

Gadis dona 140.000 kilos a los bancos de alimentos de Castilla y León

Momento de la salida de los camiones con los productos donados por los clientes.dl

Redacción
León

Gadis ha reunido más de 140.000 kilos de productos en la 13ª campaña Mayo Solidario desarrollada en 202 supermercados. Es el resultado de la generosidad de sus clientes y de la aportación de la propia cadena de supermercados para aumentar el alcance de la ayuda, que gestionarán doce bancos de alimentos de Castilla y León y Galicia. 

Los clientes han donado, además, 67.662 €, que también se repartirán entre las entidades a favor de las cuales se emprende esta campaña, símbolo de la acción social de Gadis, que nace de su compromiso con las personas y el bienestar de la comunidad.

Mayo Solidario se ha desarrollado entre el 2 y el 31 del mes pasado en 202 Supermercados Gadis, en los que se establecieron dos posibilidades de colaboración, a través de la recogida de alimentos no perecederos o mediante donación económica.

Entrega

La directora de Marketing y RSC de GADISA Retail, Melisa Pagliaro, el director de Comunicación, José Luis Fernández Astray y la coordinadora de RSC, Lucía Santos, han realizado una entrega simbólica al presidente del Banco de Alimentos Provincia de A Coruña, Manuel Mora, que se ha desplazado a la sede central de la compañía.

Las doce entidades que se benefician de esta campaña son el Banco de Alimentos de Ávila, León, Palencia, Ponferrada, Segovia, Salamanca, Valladolid, Zamora y Provincia de A Coruña, Lugo, Ourense y Vigo.

Trece años de solidaridad

Mayo Solidario es la acción social de referencia del programa de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa, en el que más de un 26% de las iniciativas pertenecen al ámbito de la solidaridad. Esta campaña se lleva a cabo de forma ininterrumpida desde hace trece años, tiempo en el que se han reunido cerca de 1,80 millones de kilos de alimentos y más de 292.000 €. La ayuda ha contribuido a mejorar la calidad de vida de miles de hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El plan de RSC de GADISA Retail responde a los retos globales del Pacto Mundial de Naciones Unidas, al que se adhirió hace casi 20 años, y está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta acción atiende a tres de estos objetivos: ODS 1 (Fin de la Pobreza), ODS 2 (Hambre cero), ODS 10 (Reducción de las desigualdades).

