Satse aborda en León la nutrición y la salud

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Satse León organizó ayer las IV Jornadas Nutrición y Salud con tres conferencias las que se analizaron la alimentación y los ritmos circadianos por parte del médico digestivo Jorge García-Dihinx; la superinmunidad por el doctor en Enfermería, Rubén Muñoz; y el rol del pie con el fisioterapeuta Jesús Serrano. En horario de tarde se abordó el Mindful eating: la conciencia de comer, será impartida por la enfermera especialista en Salud Mental y en mindfulness y gestión emocional, María A. Rodríguez Pérez. La charla sobre Caminar hacia el bienestar: el rol del pie en la salud integral de Jesús Serrano Lázaro cerró la jornada.