Premio Princesa a la detección del cáncer

La genetista estadounidense Mary-Claire King, que ha contribuido a salvar millones de vidas con el tratamiento precoz de algunos tumores al haber descubierto hace más de tres décadas los genes que causan algunos tipos de cáncer de mama y ovarios, han sido distinguida este jueves con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2025. Esa contribución «pionera en la aplicación de la genética al estudio y prevención del cáncer» ha sido destacada por el jurado que ha fallado en Oviedo este galardón, cuyo fallo también recoge sus aportaciones a la hora de conocer la similitud entre especies y a la defensa de los derechos humanos. Esta investigadora de 76 años, actualmente profesora en la Universidad de Washington, demostró hace casi medio siglo el gran parentesco que une a los humanos y los chimpancés, ya que comparten el 99 % de los genes, y desarrolló en la década de los ochenta un método conocido como «índice de abuelidad» que mediante la aplicación de la genética dental permitió vincular con las ‘Abuelas de la Plaza de Mayo’ a 138 niños robados en Argentina durante la dictadura militar de este país.

Este método fue utilizado también para identificar los cadáveres de cientos de desaparecidos en Argentina y otros países iberoamericanos.