Las memorias de Bárbara Rey que ella calla «por respeto»
La artista Bárbara Rey presentó ayer sus memorias, Yo, Bárbara, en las que revisita su tortuoso matrimonio junto al domador Ángel Cristo, su relación amorosa con Juan Carlos I o sus amoríos con Alain Delon o Paquirri. Aun así, calla cosas como la «situación incómoda» que —dice— vivió junto a Adolfo Suárez. En un hotel de lujo, vestida de blanco y ante cientos de periodistas, María García (Totana, Murcia, 1950 cuenta por primera vez su verdad: una historia de pasión, espionaje, complots, traiciones e incluso secretos de Estado, «pero hay cosas que he tapado y no he contado por respeto». Cantante, actriz de cine y teatro, vedete, domadora de elefantes, musa del destape y una las mujeres más deseadas durante la Transición, ahora se convierte en escritora con Yo, Bárbara (Plaza & Janés), a la venta con 30.000 ejemplares. Madre de dos hijos, Ángel y Sofía, la artista cuenta que preparando el libro ha llorado mucho recordando algunas situaciones de su vida.