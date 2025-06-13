Las memorias de Bárbara Rey que ella calla «por respeto»

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

La artista Bárbara Rey presentó ayer sus memorias, Yo, Bárbara, en las que revisita su tortuoso matrimonio junto al domador Ángel Cristo, su relación amorosa con Juan Carlos I o sus amoríos con Alain Delon o Paquirri. Aun así, calla cosas como la «situación incómoda» que —dice— vivió junto a Adolfo Suárez. En un hotel de lujo, vestida de blanco y ante cientos de periodistas, María García (Totana, Murcia, 1950 cuenta por primera vez su verdad: una historia de pasión, espionaje, complots, traiciones e incluso secretos de Estado, «pero hay cosas que he tapado y no he contado por respeto». Cantante, actriz de cine y teatro, vedete, domadora de elefantes, musa del destape y una las mujeres más deseadas durante la Transición, ahora se convierte en escritora con Yo, Bárbara (Plaza & Janés), a la venta con 30.000 ejemplares. Madre de dos hijos, Ángel y Sofía, la artista cuenta que preparando el libro ha llorado mucho recordando algunas situaciones de su vida.