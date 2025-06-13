La ULE preserva parte del legado de Cajal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Museo de las Colecciones de la Universidad de León (MULE) inauguró este jueves la exposición Cajal, su obra científica, artística y literaria, que recibe con «honor y responsabilidad» tras ser donada por la Fundación leonesa Pro-Neurociencias sobre el científico español Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina en 1906. La muestra consta de fotografías y vídeos del científico con su familia y discípulos más destacados, además de dibujos anatómicos, histológicos y de su obra científica y literaria; un cronograma de su vida, sus logros científicos y reconocimientos; un panel dedicado a su escuela y sus respectivos descubrimientos; láminas con reproducciones de sus dibujos histológicos y tres fotografías de Cajal con su alumno Fernando de Castro. Todo ello se expone con material de la época como balanzas de dos brazos, microscopios o una centrifugadora de laboratorio manual y diversos modelos anatómicos, así como animales de investigación, entre otros.

El presidente de la Fundación Pro-Neurociencias, el doctor Cosamalón, expuso que hay «infinitas razones y argumentos» para que Cajal tenga un museo a nivel nacional, pero también todas aquellas instituciones dedicadas a la ciencia como universidades u otros institutos deberían tener un espacio porque es el científico español «más importante».