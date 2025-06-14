El Corte Inglés aporta 314.245 euros para estudiar el cáncer de mama

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Corte Inglés ha entregado a la Asociación Española Contra el Cáncer un cheque por valor de 314.245 euros para el proyecto de investigación que está financiando actualmente. Se trata del ensayo clínico en fase I para un tratamiento de cáncer de mama HER2+, que lidera el doctor Julio Delgado del Hospital Clinic de Barcelona. La cuantía aportada procede de lo recaudado en la campaña que El Corte Inglés organizó el pasado otoño, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, que se celebra cada 19 de octubre.

La investigación pretende evaluar la toxicidad y la eficacia de las células ARI-HER2+ en el tratamiento del cáncer de mama HER2+ estableciendo la dosis más adecuada para cada persona. Esto supone reprogramar genéticamente el sistema inmune de la propia paciente. El objetivo es sentar las bases de una nueva opción terapéutica.