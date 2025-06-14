Un millar de voces para callar ‘haters’

'Si Jesús hubiera tenido Instagram' no hubiera lanzado mensajes de odio. El musical que se estrenó ayer en el Auditorio Ciudad de León, con la participación de 1.078 escolares de la capital y provincia desde 3º de Primaria hasta 2º de Secundaria pertenecientes a 12 centros públicos y concertados y 25 profesores para fomentar un buen uso de las redes sociales y los móviles, utiliza la música y la implicación del alumnado y el profesorado para concienciar de la necesidad de utilizar las redes sociales para lanzar mensajes positivos. «Este musical ha conseguido que mucha gente trabaje en un proyecto común, es un modo moderno de presentar el mensaje del Evangelio. Los musicales dan mucha alegría, que es lo que necesitamos». El obispo de León, Luis Ángel de las Heras asistió ayer a la segunda de las actuaciones de una actividad que continúa hoy con tres sesiones a las 12.00, 17.00 y 19.30 horas para las que todavía quedan entradas.

220 voces

En el escenario, 220 voces, cuatro de ellos músicos y tres cantantes profesionales. Juan es un chico de 16 años al que le acaban de regalar el móvil, se emociona por todo lo que puede hacer con el teléfono y las redes sociales, pero se ríen de él en Instagram y lo pasa mal. Su amiga Vera le acompañará siempre. Pedirá consejo a su profesora quién la planteará: ¿Qué habría hecho Jesús si hubiera tenido Instagram?. Esa es la trama de un musical pensado y dirigido por Sergio Merino, profesor de música de un colegio concertado, y el sacerdote Goyo Casado, un proyecto que ya ya pasado por los escenarios de Valladolid, Salamanca y Zamora con la participación de más de 6.000 alumnos de Castilla y León (3.200 de Valladolid, 1.013 de Salamanca, 1.078 de León, 600 de Palencia y 400 de Zamora), un total de 93 colegios (62 colegios públicos CEIP y CRA y 31 colegios concertados): en Valladolid 45 colegios, en Salamanca 12, en Palencia 12, en León 12 y en Zamora 14); y 190 profesores involucrados en el proyecto. «Queríamos ayudar al alumnado porque siempre están con los móviles. Pensamos en conectar la música y la religión en un musical de la Productora Cantamor que conecta el uso del teléfono y las redes con un mensaje de amor. Usar la tecnología para hacer el bien, eliminar el odio de las redes sociales y reducir el tiempo de uso». Ya están preparando el del próximo curso dedicado a la inteligencia artificial.

Además del obispo, al segundo pase de este viernes asistió el alcalde de León, José Antonio Diez, junto a otros representantes de las administraciones.