España afina para atraer el talento que se fuga de Harvard

Con las recientes protestas en la Universidad de Harvard, el gobierno de Estados Unidos comenzó a restringir el visado a estudiantes extranjeros. Aunque la medida sea revocada por los jueces y se ordene la reanudación de entrevistas para visados en las embajadas, como sucedió esta semana, la preocupación y la incertidumbre desalienta a los candidatos. Ante este escenario, improbable hace unos meses las escuelas de negocios españolas, las que desarrollan reputados MBA (Master of Business Administration), se preparan para captar ese talento que prefiere no exponerse a inesperadas represalias.

«Es posible que quieran venir a España los estudiantes que este año no puedan acceder a Harvard», afirma Manuel Muñiz, rector internacional de IE University, que cuenta con más de 10.000 estudiantes, el 90% procedentes de unos 160 países. «Vivimos un momento en que la elección de una universidad va más allá de la excelencia académica. Se valora el entorno político, la apertura institucional y el respeto por la libertad de pensamiento».

Las estrategias de captación de talento en fuga por la «incertidumbre provocada por factores políticos y migratorios» se adaptan a la situación actual, con procesos ágiles, que den respuesta al candidato en pocos días. «Contempla de forma automática la evaluación para becas basadas en el mérito académico. En este mes de junio, los estudiantes necesitan una respuesta muy ágil y un acompañamiento personalizado en aspectos clave como la obtención del visado, la matrícula y el traslado. Nuestro objetivo es claro: que ninguna circunstancia frene el desarrollo académico de un estudiante con talento», asegura Joan Rodón, decano de Esade Business School, con casi 40% de los alumnos de procedencia extranjera, de unos 110 países. «No son soluciones coyunturales. Nuestro enfoque combina agilidad operativa con una visión a largo plazo, la de construir comunidad, generar impacto y acompañar a los estudiantes en su transformación personal y profesional». Las grandes universidades norteamericanas suelen ser un destino preferido, sobre todo las de la conocida como ‘Ivy league’, entre las que está Harvard junto a otras seis, como Yale, Princeton, Columbia o Cornell. ¿Cómo competir con ellas? «España es actualmente un destino académico de referencia. La combinación de calidad educativa, entorno multicultural, calidad de vida y costes refuerzan nuestro atractivo frente a la incertidumbre que generan otros países y sistemas universitarios», responde Rodón.

