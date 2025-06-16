Cómo abandonar las redes sociales: Desactivar, borrar y dejar

Publicado por Agencias Logroño Creado: Actualizado:

Cada vez más personas buscan una «desconexión digital» con la que recuperar para sí mismos el exceso de tiempo que dedican a redes sociales o aplicaciones de móvil y, para ello, el método ‘Appstinence’, creado en EE UU y extendido ya por el mundo, gana cada vez más adeptos también en España.

Así lo detalla la profesora e investigadora en Ciberpsicología de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Vanessa Caba, que explica que desde hace años hay diferentes propuestas para fomentar ese tipo de desconexión de los teléfonos inteligentes.

Un grupo de estudiantes de Harvard, liderado por Gabriela Nguyen, es el que ha promovido este método que ya tiene miles de seguidores en todo el mundo y que está basado en cinco pasos para llegar a dejar de usar redes sociales y la tecnología de forma compulsiva. Los cinco pasos comienzan con el descenso en el acceso a aplicaciones móviles, desactivarlas en un segundo lugar, luego borrarlas, pasar a usar un teléfono móvil básico y, por último, abandonar las redes sociales.

«Está planteado como un proceso de meses, incluso un año», detalla la profesora de UNIR, que observa cómo este método «ha ganado muchos seguidores, especialmente jóvenes, que están tomando conciencia de los efectos negativos de la hiperconexión». Ella misma forma parte de un grupo de investigación que analizó la percepción de los estudiantes universitarios sobre el impacto de los dispositivos «y nos encontramos con que cada vez están más preocupados por los efectos que tiene el uso de tecnología en la salud mental, el rendimiento académico o las relaciones personales».

«Eran los propios jóvenes los que identificaban problemas como ansiedad, falta de concentración y una pérdida de conexión real con los demás», explica Caba, para quien «esa toma de conciencia refleja un intento de recuperar el equilibrio y el bienestar en un entorno que cada vez está más hiperconectado». El uso problemático de la tecnología, sobre todo de los móviles, se ha abordado en ocasiones como si fuera una adicción más o simplemente se ha apostado por prohibir el uso, medidas que esta investigadora no comparte. «Desde nuestra experiencia, lo que proponemos es un aprendizaje para convivir con la tecnología de forma saludable, consciente y crítica», detalla, y no está de acuerdo con la patología.