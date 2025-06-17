El alquiler frena la emancipación juvenil

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El precio medio de una vivienda libre en alquiler en Castilla y León se situó en 2024 en 656 euros, con un incremento del 7,9 % respecto al año anterior, y representa el 35 % de los ingresos de una pareja joven. De ahí que la tasa de emancipación de los jóvenes de entre 16 y 29 años de la Comunidad bajara tres décimas en el primer semestre de 2024 respecto al dato del año anterior y se situó en el 14,4 %, lo que supone el más bajo desde 2006, fecha en que el Consejo de la Juventud de España (CJE) realiza este estudio.

El Observatorio de Emancipación, publicado ayer por el Consejo de la Juventud, concluye que el alquiler en Castilla y León continúa siendo una «opción difícilmente asumible» para buena parte de la juventud. No en vano, alquilar una vivienda para una persona asalariada joven suponer destinar en promedio el 57,5 % de su sueldo mensual, aunque se dispara al 104 por ciento en el grupo de 16 a 24 años.

La compra de una vivienda en la Comunidad con financiación hipotecaria tampoco es una opción, ya que implica un esfuerzo económico «considerable» para la juventud. El Consejo de la Juventud señala que el precio medio libre se situó en 108.300 euros, lo que exige a una persona joven asalariada dedicar 7,9 veces su salario para poder acceder a la propiedad.

Ante este panorama, la alternativa es el alquiler de una habitación en piso compartido, que presenta costes «más accesibles», según el Observatorio. En concreto, en las capitales de provincia, los precios oscilan entre 220 y 300 euros, lo que requiere un esfuerzo de entre el 11,8 y el 16,1 % de los ingresos de un hogar joven.

La tasa de emancipación en Castilla y León es cuatro décimas menos que la media de España, que se situó en el 14,8 %, que también fue el porcentaje desde 2006. Varía entre las provincias, ya que alcanza el 18,5 % en Salamanca, seguida de Burgos (13,5 %) y León (12,5 %). Por el contrario, Valladolid y Ávila muestran tasas más bajas, en torno al 11 por ciento. La presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Sandra Ámez, aseguró que la emancipación no debe ser un privilegio sino un «derecho social».

El acceso a una vivienda no es el único problema para que los jóvenes abandonen la casa de sus padres sino que también influye su situación económica. «La emancipación es más probable entre los jóvenes que están ocupadas por que el empleo juega un papel central en el acceso a la autonomía», precisó el Observatorio.

En este sentido, la tasa de empleo juvenil en la Comunidad alcanzó en la primera parte de 2024 el 39,2 por ciento, con una participación «especialmente alta» en el grupo de 25 a 29 años (71 por ciento). Sin embargo, el Consejo de la Juventud advirtió que «persisten» la temporalidad (37,1 por ciento) y los contratos de corta duración, así como una sobrecualificación que afecta al 38,8 por ciento de quienes tienen estudios superiores.

