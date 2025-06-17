Enganchados a las pantallas más horas

Publicado por E fe León Creado: Actualizado:

Los hábitos de vida de los niños y adolescentes españoles, las actividades y costumbres cotidianas que repercuten en su salud y desarrollo, están empeorando a marchas agigantadas y por encima de todos los males sobresale una preocupante dependencia generalizada y cada vez más excesiva de las pantallas digitales. La Fundación Gasol ya hizo en 2022 una radiografía sobre los hábitos de vida (ejercicio físico, alimentación, horas de sueño, sobrepeso, uso de móviles, salud mental) de los alumnos españoles de 8 a 16 años, en la que alertó a autoridades, profesores y familias de notables deficiencias. Tres años y medio después el resultado es aún mucho peor. El retroceso se produce en todos los factores, pero el «aumento más preocupante» es el del abuso de móviles, táblet u ordenadores. Pasan cuatro horas atrapados en sus pantallas electrónicas durante los días de colegio o instituto y casi seis horas en fines de semana. Dedican 35 horas, once más a la semana. a los diferentes formatos de pantallas electrónicas que hace tres años en los días lectivos y un 36% los fines de semana. Equivale a 25 días completos al año.