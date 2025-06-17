Belén Esteban, indignada por el veto de Telecinco

Publicado por Colpisa Creado: Actualizado:

- "He ganado mucho dinero, pero más han ganado ellos" dice la colaboradora que ha hecho viral su discurso cargado de reproches contra su antigua casa Madrid, 15 jun. (COLPISA, J.D.) Belén Esteban no daba crédito el sábado por la noche con la situación que estaba viviendo en el 'photocall' del concierto de Lola Índigo. La colaboradora de televisión posaba ante los numerosos medios mientras el equipo del programa 'Socialité' no atendía a su presencia. "Quiero que me graben todos. ¿Dónde están mis compañeros de 'Socialité'? ¿Me podéis dar una explicación de por qué no nos grabáis? ¿Hemos matado a alguien, hemos robado o hecho algo malo? Entonces, ¿Quién da la orden de no grabarnos?", preguntó a los profesionales con lo que ha compartido cadena durante años. "He ganado mucho dinero, pero más han ganado ellos", afirmaba rotunda. "Qué injusto que os hayan prohibido que me grabéis a mí, que he dado 14 años de mi vida (a la cadena de Fuencarral). Me parece feo y superinjusto", subrayaba la tertuliana que, consciente de que el equipo desplazado para la cobertura del concierto solo seguía instrucciones, terminó pidiéndoles, no solo disculpas sino un aplauso por su trabajo. "Vosotros no tenéis la culpa. No tengo nada contra vosotros, perdonadme. Te pido perdón a ti y a tu compañero porque no tenéis la culpa, pero ¿qué hemos hecho los de 'Sávame'?", les decía antes de acercarse a ellos para despedirse con dos besos y un abrazo. Un discurso cargado de reproches contra su antigua casa que no ha tardado en hacerse viral.