Juegos de la infancia en fotos: nostalgia en el Museo de los Pueblos Leoneses

Juguetes antiguos en el Museo de los Pueblos Leoneses..ÁngeLopez

Es un viaje nostágico y romántico. Nostálgico porque devuelve a los años de juego despreocupado en la infancia. Romántico porque todos esos juguetes de la muestra que ayer inauguró el Museo de los Pueblos Leoneses en Mansilla de las Mulas tienen un denominador común: el cariño a unos objetos que ayudan a la creatividad y al desarrollo. El coleccionista Fernando Bandera, cede para esta exposición una pequeña selección de juguetes que ha ido coleccionando durante años. «Cuando comenzó internet y las páginas de todo colección empecé a comprar aquellos juguetes que recordaba de mi infancia, a los que he sumado los que he ido encontrando en rastros. Tengo miles guardados en cajas».

Los más antiguos son un carro de lata y un camión de madera de los años 40 «aunque puede que sea un poco anterior», pero los que más le gustan a este multicoleccionista son con los que jugó en su infancia en los años 60, 70 y 80. «A los que más me gustan son el castillo de Palín Palotes y un coche construido con los palos de helados Camy porque ya son muy raros y casi imposible de conseguir».

Una muestra de todo

Entre las 200 piezas expuestas, las que caben en las vitrinas del museo para que estén protegidos, se pueden recordar los conocidos Juegos Reunidos, peonzas «o los jichos de los quioscos y los que se conseguían jugando en los pueblos en las ferias con la escopetilla, baratijas de quiosco, calcomonías. En definitiva, juegos muy jugados».

La exposición tiene un carácter solidario. «Me hablaron de Darío y me enamoró». Aunque la entrada es gratuita, la asociación Por dos Pulgares de Nada tendrá una urna para que los visitantes puedan colocar un donativo destinado a la investigación de la FOP (fibrodisplasia osificante progresiva), enfermedad que padece el pequeño de La Pola y que la asociación creada por sus padres destina íntegra a investigación.

A la inauguración asistió el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, el delegado de la Junta, Eduardo Diego y el director del museo, Lucas Morán. Se puede visitar de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.