Leoneses que rompen barreras en el mostrador

Preparados, listos, ya... nueve personas con síndrome de Down de León están a punto de terminar su periodo de prácticas laborales. Siete empresas les han abierto las puertas y, con el apoyo de sus tutoras, dan un paso más hacia la difícil conquista del mundo laboral a través del proyecto formativo Auxiliar de Tareas que imparte Down León con el apoyo de la Fundación Once dentro de su labor de promoción de nuevos perfiles laborales.

Al otro lado del mostrador, entre probadores o estanterías, muchos leoneses se han topado en estos cuatro últimos meses con los rostros de David, Cristian, Andrés, Yolanda, David Villarroel, Sara, Mario, Virginia, Álex y Dani. Rompen barreras en sus vidas y llevan la diversidad a los espacios públicos cotidianos de la ciudad. El décimo ya tiene trabajo.

Son jóvenes rurales y urbanitas, que se entrenan en el esfuerzo y la disciplina laboral. Como reponedores en Brico Depot, de camareros en el Hostal de San Marcos, de cara al público en la farmacia Martín-Granizo, o entre los probadores y los almacenes de tiendas de ropa como Sprinter, C&A y Kik y como camarera de piso en el Albergue San Francisco.

El apoyo del profesorado es crucial en el programa formativo.Virginia Moran

«Uno a uno», como el nombre del programa de refuerzo de la empleabilidad de las personas con discapacidad de la Fundación Once transforman su vida y ayudan a que la ciudadanía cambie su mirada hacia las personas con discapacidad. Virginia, de 31 años, viene a diario desde Benavides de Órbigo. Una de las cosas que más le ha gustado de sus prácticas ha sido aprender a ‘alarmar’ (como se dice en el argot comercial a poner alarmas a las prendas que sacan a la venta).

Álex viene desde Benavente. Las prácticas en Sprinter han sido todo un reto. Su compañera también se desplaza a diario desde Benavente. Hacer sola el trayecto desde la estación de autobuses hasta el albergue San Francisco es un logro añadido al desafío de adaptarse a las tareas laborales, como hacer camas o limpiar.

Las prácticas se combinan con clases teóricas en Amidown.Virginia Moran

David ha realizado tareas de reponedor en Brico Depot, una labor para la que, apunta, hay que tener buena forma física «para moverse mejor» y porque se pasa mucho tiempo de pie. Doblar las cajas le ha gustado más que ninguna otra cosa.

A Andrés Alonso le ha parecido extraordinario todo lo que le han enseñado a hacer: entregar las llaves, llevar las maletas, poner sellos... como recepcionista en el Hostal de San Marcos. «El trabajo es fácil y he conocido a mucha gente nueva», apostilla. También ha aprendido las tareas básicas como camarero.

Yolanda García Pérez se siente segura arropada por todo el personal de la farmacia Martín Granizo. Lo que más le costó fue romper el hielo de relacionarse con personas nuevas en un entorno nuevo. Prueba superada. «Me daba un poco de vergüenza hablar con los compañeros», confiesa. Atender a los clientes está «muy bien» y lo que más le gusta es meter los medicamentos en el robot y comprobar las fechas de caducidad. A David Villarroel le gustaría ser cantante como Bustamante o Bisbal y el curso le ha servido para «aterrizar» en la realidad como reponedor de ropa, colocando por tallas y poniendo alarmas en C&A. El proyecto formativo «Auxiliar de Tareas» se realiza en el marco de la convocatoria de ayudas económicas para la selección de operaciones para el refuerzo de la empleabilidad para personas con discapacidad «Uno a Uno» 2024—2025 de la Fundación Once dentro del Programa Estatal FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la pobreza 2021—2027.

Amidown—Down León trabaja en varios frentes para la eliminación de barreras educativas, sociales y laborales de las personas con síndrome de Down. En el ámbito educativo ofrecen la única FP Básica de Auxiliar Administrativo para personas con Donw y discapacidad intelectual afín en concierto con la Junta con 15 plazas. El Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (Sepap) gestiona cuatro proyectos para promover su integración social y empleabilidad.

Amidown, a través del servicio de Sepap Empleo, da apoyo a 15 personas que tienen un contrato de trabajo. No es tarea fácil. En cinco años han logrado cinco contratos. En los comienzos, la mayoría de los empleos eran en oficina para tareas auxiliares. Con el covid y el fin del papel en muchos centros de trabajo, el comercio, la limpieza y la hostelería son el nicho de oportunidad para la integración laboral de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual afín.