Aumenta la pobreza en León: un 10% más de beneficiados en 2024 en Cáritas

El obispo de León, Luis de las Heras, y la directora de Cáritas, Aurora Baza.dl

8.360 personas beneficiadas, un 10% más que el año pasado. Cáritas alerta del aumento de la pobreza de personas jóvenes e inmigrantes. En 2024 atendieron a 5.724 personas, que recibieron 57.396 atenciones en los distintos programas de acogida y atención primaria, drogodependencias, Cáritas parroquiales, personas sin hogar, infancia, acompañamiento a mayores, medio penitenciario, orientación en materia de extranjería, recursos residenciales y economato.

Uno de los principales problemas que detecta la organización es la vivienda. Uno de cada cuatro hogares tiene problemas para afrontar los gastos y uno de cada diez está en riesgo de exclusión. Las estadísticas cambian y el 57% de las personas que reciben atención en Cáritas son mujeres y un 47% son hombres. La mayoría, el 64%, son personas extranjeras, aunque las que llaman a la puerta por primera vez en atención primaria son un 57% de extranjeros y un 43% de españoles. La mayoría de las personas que acuden a Cáritas son familias con hijos, seguidas de las familias monoparentales y, en tercer lugar, las personas sin hogar.

"El precio de la vivienda está desorbitado, alquilar una habitación ha pasado de 180 a 250 euros y un piso de 450 a 580 euros", lamenta la directora de Cáritas, Aurora Baza. Para ayudar, Cáritas dispone de dos pisos de acogida para hombres y un para mujeres. "También pagamos habitaciones e incluso hoteles cuando es necesario".

Casi la mitad de los usuarios de Cáritas tiene estudios sin homologación (el 46%) y un 13% son trabajadores con un sueldo precario que no les alcanza para todos los gastos.

Españoles, colombianos, venezolanos y marroquíes son los que más recurren al programa de formación y empleo "lo que indica que las personas que llegan quieren trabajar cuanto antes".

El presupuesto de Cáritas ascienda a 2.005.309,64 euros, el el 71,5% de fondos privados. El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, destacó "lo positivo" de este porcentaje "por el compromiso de caridad" y animó a "mirar a las personas que necesitan ayuda no con temos, sino con esperanza, una ayuda impagable que no se puede cuantificar".

"Tenemos un déficit de 216.690 euros que asume la entidad porque no se puede dejar a nadie sin atención", aseguró Aurora Baza.

Por programas

En acogida y atención primaria se beneficiaron 1.508 personas con recursos de atención social, vivienda, alimentación salud, ropa y calzado o documentación. Para atender este recurso se cuenta con 18 personas voluntarias.

En el servicio de atención a drogodependientes se atendieron a 137 personas (104 hombres y 33 mujeres), con 839 intervenciones. En este programa colaboraron 3 personas voluntarias.

En las Cáritas parroquiales se atendieron 1.220 personas y 2.735 beneficiarios, con 14.241 intervenciones. El total de la cuantía de las ayudas en este programa ascendió a 376.530 euros. En las Cáritas parroquiales colaboran 259 personas voluntarias.

La acogida y las necesidades básicas llegaron a 432 personas beneficiarias, un 16,4% hombres y un 83,5% mujeres en situación de sinhogarismo, un esfuerzo qeu se realiza en coordinación con entidades locales como la Asociación Leonesa de Caridad, Calor y Café, Cruz Roja, la Casa Hogar San Vicente de Paúl y el Albergue Municipal del Transeúnte. En este servicio hay 7 personas voluntarias.

Las familias vulnerables con hijos pequeños, especialmente en hogares monoparentales o numerosos, "enfrentan un alto riesgo de exclusión", como recuerda Aurora Baza. En el programa de infancia fueron atendidos 66 menores en ludotecas, otros 22 participaron en el campus joven y se entregaron libros de texto a 45 familias. Para poder realizar esta labor Cáritas cuenta con 58 personas valuntarias.

En el acompañamiento a mayores en las residencias participaron 10 centros educativos y 939 personas mayores de 15 residencias.

El acompañamiento a personas reclusas y exreclusas en situación de especial de vulnerabilidad llegó a 323 personas y 3.096 intervenciones, un programa en el que participan 33 personas voluntarias.

El servicio de orientación en materia de extranjería benefició a 2.507 personas de Latinoamérica y Caribe, Medio Oriente y Norte de África.

En el economato de Cáritas compraron 140 personas productos que beneficiaron a 537 personas.