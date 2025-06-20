«En Gaza ni pueden huir de la masacre»

La Plataforma de Apoyo a Personas Refugiadas y Migrantes de León, agradeció este jueves la solidaridad de los leoneses por la empatía demostrada con el proyecto humanitario del hotel el Pozo. «La solidaridad es un camino de ida y vuelta, que nos enriquece a todas las personas implicadas». Así se refleja en el manifiesto leído en el acto celebrado en Botines en una jornada reivindicativa en la que participaron Isamil9, Manolo Ferrero y Marcelo Tettamanti.

El manifiesto denuncia el aumento de las causas que producen los desplazamientos forzados, como «más conflictos armados, los efectos adversos de las crisis climáticas, discursos de odio contra las personas vulnerables, pero también sigue viva, a veces invisibilizada, una sociedad activa de acogida, también en León».

La plataforma denuncia la situación de Gaza y Cisjordania «donde su población ni siquiera puede huir de la masacre porque les han cerrado sus fronteras y mueren o sobreviven en una cárcel a cielo abierto».

Desde la plataforma se demanda la derogación de la Ley de Extranjería española y el Pacto Europeo de Migración; el cierre de los Centros de Internamientos de Extranjeros; defienden el uso de las vías diplomáticas para resolver los conflictos; exigen que se legalice a cientos de miles de personas sn papeles en España, sacando adelante la Iniciativa Legislativa Popular; solicitan vías legales y seguras para personas que huyen de las violencias en origen; y piden que se analice las causas profundas de las migraciones.

Entre las propuestas de la plataforma están evitar caer en la manipulación informativa, formar parte de organizaciones locales y globales y participar en acciones de reivindicación y protesta, hacer pedagogía positiva en el entono familias y ciberactuar con la recogida de firmas y participar en campañas. «Hay muchas formas de hacer algo y una de no hacer nada».