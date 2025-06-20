Puesta de largo de Caminos Trashumantes en Salamón

El Ecomuseo de la Lana Trashumante de Salamón es el escenario para la puesta de largo del proyecto 'Caminos trashumantes', una iniciativa de la Asociación Caminos Trashumantes de España que cuenta con el respaldo del Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España.

Se trata de poner en el punto de mira del turismo la red de 125.000 kilómetros de las cañadas por las que durante siglos surcaron los rebaños trashumantes de sur a norte y de oeste a este de la península. El acto comienza a las 10.00 horas con la participación de Manuel Rodríguez Pascual, como experto en trashumancia, y del ganadero de Tejerina afincado en Extremadura, Argimiro Rodríguez, además de Ernestine Lüdeke, presidenta de la asociación. La presentación de Caminos Trashumantes coincide con la llegada al municipio de una familia de pastores y un rebaño de ovejas trashumantes, procedentes de Huelva, en su ruta ancestral hacia las montañas leonesas.

Los asistentes podrán acompañar al rebaño en un breve recorrido guiado por el cordel.