Las mejores fotos de la Feria Medieval de los Centros Asistenciales

Los regalos de la discapacidad se pueden disfrutar durante el día de hoy en el claustro de la Diputación de León con una representación de los productos que se realizan en los talleres ocupaciones de Cosamai, Santa Luisa, Nuestra Señora del Valle y Sagrado Corazón, dependientes de la Diputación.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, destaca la importancia de este encuentro al que acuden 32 usuarios de los centros para poner el valor de un trabajo "y dar visibilidad a los productos. Estamos muy contentos con este mercado e invito a visitarlo durante todo el día de hoy".

Cosamai y Nuestro Señora del Valle son los más activos. Jabones, velas, pendientes,s bolsas de tela, chapas, francos, cajas, collares...

Modesta, del centro Sagrado Corazón, se afana para que todas las chapas estén perfectamente expuestas. Ha trabajado con ellas todo el año y quiere que luzcan impolutas. "Se están vendiendo muy bien. Son dos por 1 euro". En las chapas aparecen las fotografías de cantantes y famosos.

"Los centos tienen tantas peticiones que hay lista de espera", destaca el presidente de la Diputación, institución que recurre a ellos para los regalos de las carreras y las promociones institucionales.

Belén Carpintero es de León y participa en los talleres en Nuestra Señora del Valle en la Bañeza. "Lo que más me gusta es estar activa y separar los colores de parafina". En su puesto medieval hoy se vanden velas, jabones, servilleteros, cestos con cuerdas...

Patricia Vega muestra con orgullo los pendientes estampados en madera y las bolsas de tela para guardar los libros. Participa en el taller de estampación "ya voy camino de los dos años". El centro recibe pedidos "por miles" porque también trabajan para los departamentos de deportes y juventud de la Diputación de León.

En el claustro, donde se han colocado juegos medievales, el grupo Sortaina de Astorga ameniza la velada.