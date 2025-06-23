Moda calmada de Prada

Una de las creaciones de Prada presentada ayer en Milán. Varios modelos desfilan en la pasarela.MATTEO BAZZI MATTEO BAZZI

Publicado por Efe Roma Creado: Actualizado:

Prendas holgadas, colores pastel, un aire de despreocupación y mucha pierna descubierta conforman los ejes de la nueva colección de la firma de moda Prada para el hombre del próximo verano, presentada este domingo sobre la pasarela de Milán.

«Lo más importante era cambiar de tono, pasar de la agresividad a la gentileza, la calma y lo humano porque hoy vemos que todo es demasiado y queríamos hacer algo que sugiriera tranquilidad. Este era el concepto fundamental», resumió a los medios la diseñadora Miuccia Prada, autora de la colección junto a Raf Simons.

En su visión, el hombre de la próxima primavera/verano vestirá prendas cómodas, como pantalones acampanados de traje que no dudará en combinar con simpáticos mocasines de colores, rigurosamente con calcetines largos, o incluso chanclas.

Una de las claves del desfile fue la apuesta por pantalones cortos, se diría que mínimos, presentados con jerséis marineros de lana o con largas y holgadas camisolas que parecen vestidos, así como tocados de paja en la cabeza.

Otra de las prendas esenciales serán los chándales o conjuntos deportivos de manga larga, combinados con sobretodos o por debajo de trajes de chaqueta... arremangados.

La colección estuvo impregnada de cierto aire infantil, algo natural cuando se apuesta por la serenidad.