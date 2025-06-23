Las TIC pelean por los cerebros en IA

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

Las grandes empresas tecnológicas están invirtiendo miles de millones para asegurarse de que su inteligencia artificial (IA) sea la más lista, útil y popular; razón por la que titanes como Meta, OpenAI, Microsoft o Google intentan formar los mejores equipos de trabajo a golpe de talonario, aunque eso suponga «robar» los grandes cerebros de otras empresas o pagar millones para que exempleados regresen.

Un claro ejemplo de esta táctica es el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, quien ha ofrecido jugosos bonos de 100 millones de dólares a empleados de OpenAI para que vayan a trabajar con él y ayuden a la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp a acercarse a la «superinteligencia» —un hipotético sistema de IA que supera las capacidades del cerebro humano-.

Competición

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, aseguró en un podcast que Meta ha actuado así porque considera a la empresa de ChatGPT «su mayor competidor» y anotó que ninguno de sus empleados ha aceptado la jugosa oferta económica de Zuckerberg. Quien sí que sucumbió fue Alexandr Wang, director ejecutivo de la startup Scale AI, que hace siete años, a sus 21, se convirtió en el multimillonario más joven del mundo. Meta anunció que pagará 14.300 millones de dólares para adquirir el 49 % Scale AI y contratar a Wang, quien, según los medios especializados, dirigirá un nuevo laboratorio de IA en Meta, encargado de desarrollar una inteligencia artificial general (IAG), máquina superior a la inteligencia humana que por ahora solo es ficción. Zuckerberg habría fichado a directivos rivales de otras empresas, ya que CNBC indicó que Meta intentó comprar por 32.000 millones de dólares la startup de inteligencia artificial Safe Superintelligence, pero su creador Ilya Sutskever, quien lanzó la startup hace un año, poco después de dejar OpenAI, rechazó la oferta de Meta, así como el intento de la compañía de contratarlo, según el medio. No obstante, Zuckerberg comenzó a negociar con Daniel Gross, director ejecutivo de Safe Superintelligence, según el CNBC, quien, además de su puesto en esa compañía, dirige una firma de capital de riesgo llamada NFDG junto con Nat Friedman, ex director ejecutivo de GitHub. Meta adquirirá una participación en NFDG y ambos se unirán a Meta para trabajar.