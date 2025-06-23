'Vacaciones en paz' trae a León a 33 niños y niñas saharauis

Por desconocimiento, por falta de tiempo, por la imposibilidad de compatibilizar vida familiar y laboral o por problemas económicos. Estas son algunas de las razones que esgrimen las familias para dejar de colaborar con el programa 'Vacaciones en Paz' que este año traerá a León a 33 (20 al Bierzo y 13 a León) niños y niñas de entre 7 y 12 años. El programa fleta este año vuelos para 3.000 menores que este año llega a distintos puntos de España para pasar las vacaciones de verano, escapar del calor del desierto y recuperarse de la precaria situación que viven en los campamentos durante todo el año. Pero no están todos. En tierra se han quedado mil niños y niñas que esperaban viajar a España y que o han encontrado familias que los acojan. Abdalahe Hamad Jlil, delegado del Frente Polisario en Castilla y León, asegura que de los 160 menores que llegarán entre el 3 y 4 de julio a la comunidad, las provincias más acogedoras son Valladolid y León. «Desde la pandemia se ha notado una reducción de familias que se apuntan al programa para acoger niños. Nos han quedado mil niños que no han podido viajar, como el año pasado, seguimos con ese mismo problema».

El programa se mantiene gracias al apoyo de las mismas familias que desde hace años se hacen cargo de los menores durante los dos meses de verano. «Hay muy pocas nuevas familias» y los menores que llegan este año vienen a casas conocidas.

Marta López, presidenta de la Asociación Saharaui para el Desarrollo de León (Asped) coincide en la dificultad de encontrar nuevas familias . «A León llegan 13 menores, uno más que el año pasado, y dos familias han dejado el programa». Por las conversaciones que tiene con las familias, Marta cree que la conciliación de la vida laboral y familiar en verano es una de las causas por las que el programa se frena. «Las familias ya tienen problemas para conciliar con sus hijos y no se quieren comprometer para cuidar a un menor saharaui». Los niños que llegan a León son repetidores de otros años que ya conocen a las familias. «Las familias que empezaron a acoger hace cuatro años repitan todas».

La razón económica no es un motivo de peso para las responsables de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui del Bierzo. A la comarca berciana llegan este año 20 menores, seis más que el año pasado. Son una excepción dentro del panorama de descenso nacional, aunque los menores que acogen este año se alejan de los 55 que llegaban hace veinte años. «Creo que lo que dificulta más el programa es la falta de información. Nosotros en el Bierzo hacemos mucha campaña informativa para que las familias se apunten. La gente debe pensar que es caro, pero la cuota anual de la asociación son 50 euros anuales».

Alimentación y comida

Los menores llegan con lo puesto. «Es un hijo más del que te tienes que hacer cargo durante dos meses», asegura Noelia, de la asociación berciana. «Las familias se hacen cargo de comprarles ropa, material escolar, alimentarlos y cuidarlos». Los menores llegan con protección sanitaria.

«Una vez aquí pasan sus revisiones médicas, oftalmólogos y dentistas para comprobar su estado de salud, con acuerdos con profesionales que colaboran con el programa». Marta López afirma que los niños (la mayoría de los que vienen) y las niñas están ahora más sanos que los que llegaban hace años.

«Los niños se adaptan bien, siempre hay alguno que le cuesta más trabajo, pero en general lo único que necesitan es cariño y quieren jugar. Son como éramos nosotros hace 40 años. Les llama mucho la atención los juegos tecnológicos, pero les encantan los juegos como las canicas».

Los menores proceden de los campos de refugiados en Tinduf, donde viven casi 180.000 personas en jaimas. Tras pasar por varios procedimientos legales, una vez en territorio nacional, las personas menores de edad autorizadas serán entregadas a las respectivas familias de acogida.

El programa `Vacaciones en Paz’ se desarrolla con carácter anual y únicamente se ha visto interrumpido durante dos años con motivo de la pandemia del Covid-19. El programa está gestionado por las distintas entidades y asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui, la Delegación Nacional Saharaui y las delegaciones saharauis en las distintas comunidades autónomas.

Desde el año 2014 hasta el año 2023, el programa ha incluido a cerca de 31.800 menores saharauis. Las principales comunidades autónomas de destino son Andalucía, Cataluña, Castilla-la Mancha, País Vasco y Galicia.

