'Arrecife nudista' para dar la bienvenida al verano

Un grupo de personas ha dado la bienvenida al verano con la celebración de un 'arrecife nudista' en la playa de Cantarriján, en la costa de Granada, junto a otros bañistas textiles —como denominan a los usuarios que utilizan el bañador en la playa-, para concienciar y visibilizar sobre esta práctica.

La celebración ha sido promovida por la Asociación de Amigos Nudistas de la Playa de Cantarriján (AANP) que, desde su creación en 2018, organiza actividades a lo largo del año con el objetivo de normalizar la desnudez de los bañistas en su arenal y fomentar el uso nudista de esta playa.

En primera línea

Este año además, el 'arrecife', que consiste en llegar a la playa temprano para ocupar la primera línea para que todos los usuarios tengan conciencia de que se trata de una playa naturista, ha contado con la participación de Héctor Martínez, activista mexicano y creador de contenido que cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales.

Uno de los vocales de la AANP, Pedro Pérez, ha explicado que se trata de una actividad que organizan cada año para «dar visibilidad, promover el enclave naturista, e invitar a todo el que esté interesado a que venga, se deshaga de complejos, se quite del bañador y disfrute del día en este rincón de la playa granadina" sin ningún impedimento textil.