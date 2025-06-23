León XIV: "La codicia ajena humilla a pueblos enteros"

El Papa en la procesión del Corpus en Santa María la Mayor.MASSIMO PERCOSSI

El papa León XIV presidió este domingo en Roma su primer ‘Corpus Christi’ desde su elección y, en su homilía, denunció la «soberbia indiferente» de los ricos del mundo ante «pueblos enteros humillados por la codicia ajena».

«Hoy, en lugar de las multitudes que aparecen en el Evangelio, hay pueblos enteros, humillados por la codicia ajena aún más que por el hambre misma», lamentó el pontífice estadounidense durante la misa, celebrada a las puertas de la basílica de San Juan de Letrán.

León XIV aseveró que «ante la miseria de muchos» en el mundo de hoy en día «la acumulación de unos pocos es signo de una soberbia indiferente que produce dolor e injusticia».

«En lugar de compartir, la opulencia desperdicia los frutos de la tierra y del trabajo del hombre», advirtió.

La reflexión del Papa surgió al repasar el pasaje bíblico de la multiplicación de los panes y de los peses y, por eso, aseguró que para la iglesia este caso debe ser «un criterio urgente de acción y de servicio» para compartir y multiplicar la esperanza con «todos».

«Fortalecidos por el alimento que Dios nos da, llevemos a Jesús al corazón de todos, porque Jesús incluye a todos en la obra de la salvación, invitando a cada uno a participar en su mesa», instó.

Esta ha sido la primera celebración de León XIV de la festividad del Corpus, muy querida en la capital italiana desde que fuera instituida por el papa Urbano IV en el remoto 1264.

La fiesta tradicionalmente se celebraba el jueves pero Francisco decidió en 2017 pasarla al domingo. Además, aunque en 2024 volvió a San Juan de Letrán, en otros años había preferido llevarla a otros puntos de la ciudad y en pandemia a San Pedro del Vaticano debido a las restricciones. Este año, además, el Corpus ha coincidido en pleno Jubileo, este fin de semana dedicado a los gobernantes y administradores de todo el mundo.