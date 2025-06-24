Terrazas y marquesinas libres de humo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció este martes que la Ley para la Prevención del Tabaquismo, más conocida como ley antitabaco, «prohibirá fumar en las terrazas y las marquesinas de autobuses», por lo que se ampliarán los espacios libres de humo.

Así lo manifestó durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para exponer sus líneas de trabajo en la presente legislatura. En su intervención, Mónica García aseguró que esta ley «es una de las grandes prioridades de este Ministerio». En estos momentos «estamos terminando los últimos flecos del borrador de la ley que, si todo va bien, podrá salir a audiencia pública en las próximas semanas e iniciar así su desarrollo normativo».

La nueva ley contra el tabaco «prohibirá fumar en las terrazas porque es una medida avalada por la evidencia científica y por una amplia mayoría de la ciudadanía, incluidos muchos fumadores». Además, la nueva ley ampliará los espacios libres de humo. De hecho, «no se podrá fumar en vehículos de uso laboral y tampoco en centros docentes, incluyendo los espacios al aire libre como los patios de los institutos o los campus universitarios».

También quedarán libres de humo las instalaciones deportivas y las piscinas de uso colectivo, las marquesinas de autobuses y las salas de fiesta exteriores. Por ello, la titular de Sanidad pidió a la Comisión de Sanidad su apoyo «en este consenso social», ya que «no existe el tabaco saludable. Y no hay evidencia científica sólida que demuestre que los cigarrillos electrónicos y los vapeadores sean útiles como herramienta de salud pública para dejar de fumar. Detrás de la mal llamada «reducción de daños» se esconde, en muchos casos, manipulación de la evidencia».

Regulación

Por eso, los espacios libres de humo, incluirán tanto el tabaco convencional como los vapeadores y el tabaco calentado. Así, la nueva normativa equiparará la regulación de los cigarrillos electrónicos a la del tabaco tradicional.

En paralelo, el nuevo real decreto regulará los sabores de los cigarrillos electrónicos, una estrategia para atraer a las personas más jóvenes, y el contenido de nicotina en las bolsas de nicotina que, en algunos casos, llegan a superar hasta diez veces más el contenido de nicotina permitido en los tratamientos que usamos para la deshabituación tabáquica.

La ministra de Sanidad Mónica García informó que «a la vuelta del verano» se pondrá en marcha la iniciativa 'Tardes Con Plan', que desarrollará con junto a la Fundación Gasol, y «culminará» los trabajos legislativos de la Agencia Estatal de Salud Pública, e «impulsara» leyes pendientes como la Ley de Universalidad, la Ley de Alcohol y Menores y la Ley de Gestión e Integridad del Sistema Nacional de Salud.