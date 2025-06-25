Nuevos hallazgos para controlar mejor el funcionamiento del sida

Publicado por EP Creado: Actualizado:

Investigadores del Laboratorio de Investigación en VIH y Hepatitis Víricas del Instituto de Investigación Sanitaria-Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD) y del Hospital Universitario Rey Juan Carlos, junto a expertos de otros centros españoles, han dado un paso más en la comprensión de la respuesta inmunológica en la infección por VIH con hallazgos que ayudan a entender mejor cómo funciona el control natural del virus.

El estudio, publicado en 'International Journal of Molecular Sciences', ha detallado características específicas de un tipo de células del sistema inmunológico, llamadas monocitos, en el grupo de personas con VIH que son capaces de controlar el virus sin tratamiento antirretroviral gracias a adaptaciones específicas de su sistema inmunitario, a quienes se conoce como controladores de élite. Dentro de este grupo, hay personas que mantienen la carga viral indetectable durante más de diez años, denominados controladores de élite a largo plazo (LTECs), que podrían ser un modelo de cura funcional del VIH.

Para conocer mejor la respuesta inmunitaria de los LTECs, este trabajo comparó el perfil fenotípico de monocitos entre este grupo de pacientes, personas con VIH sin tratamiento antirretroviral, personas con VIH y bajo tratamiento antirretroviral, y voluntarios seronegativos. Los resultados revelan diferencias inesperadas que podrían abrir nuevas vías de investigación para la cura funcional del virus.

Para el estudio de estas células esenciales en la respuesta inmunitaria innata de los controladores de élite a largo plazo, los investigadores emplearon una tecnología de última generación, la citometría de flujo espectral. Gracias a esta herramienta, pudieron analizar y comparar las características de las distintas subpoblaciones de monocitos en un total de 67 participantes de los distintos grupos de estudio mencionados.

Los resultados muestran que las personas capaces de controlar el VIH de forma natural a largo plazo tienen un perfil fenotípico de los monocitos distinto al de las personas sanas: presentan más monocitos intermedios y menos monocitos clásicos, junto con cambios en ciertas señales celulares relacionadas con la inflamación y su movilidad por el cuerpo, es decir, la capacidad de migrar a distintos órganos.

Además, mediante un análisis más detallado, los investigadores confirmaron que el equilibrio inmunológico, la denominada homeostasis, en los monocitos de los LTEC, no es idéntico al de las personas no infectadas, a pesar de que logren mantener el virus bajo control sin necesidad de tratamiento. Por el contrario, los monocitos de los pacientes que toman tratamiento antirretroviral muestran un equilibrio inmunológico bastante similar al de las personas no infectadas.

Estos hallazgos indican que, aunque las personas LTEC logran mantener el virus controlado sin necesidad de medicación, su sistema inmunológico innato, especialmente los monocitos, no es igual al de las no infectadas. Estas diferencias podrían explicar por qué las personas LTEC siguen presentando inflamación crónica y un mayor riesgo de comorbilidades, a pesar de controlar el virus.

Por ello, los investigadores proponen que, incluso en estos casos tan excepcionales, como lo son las personas LTEC, podría ser útil desarrollar tratamientos específicos para regular la actividad de estas células y reducir la inflamación que padecen estas personas.

Así, este estudio ayuda a entender mejor cómo funciona el control natural del VIH y abre la puerta a diseñar nuevas estrategias terapéuticas que vayan más allá de frenar la replicación del virus, concluyen los investigadores.

La investigación ha sido liderada por los doctores Norma Rallón y José Miguel Benito. También han participado, entre otros, el investigador Ignacio Mahíllo, del Departamento de Estadística del IIS-FJD; el jefe del Servicio de Medicina Interna de la Fundación Jiménez Díaz, Miguel Górgolas, y el jefe asociado del mismo servicio, Alfonso Cabello.