Hallan restos de dos de los represaliados de Mansilla

Exhumación de los restos en el cementerio de Mansilla de las Mulas.Óscar Rodríguez

La Asociación para la Memoria Histórica (ARHM) localizó ayer sobre las 17.30 horas en el cementerio de Mansilla de las Mulas restos «de lo que parecen ser» dos de las víctimas asesinadas por pistoleros falangistas en diciembre de 1936. Los restos no responden a enterramientos convencionales. Así lo anuncia Marco Antonio González, miembro de ARHM, que no descarta que los trabajos de exhumación que continúan este jueves, «permitan localizar a las otras dos víctimas fusiladas el 5 de noviembre de 1936».

Durante toda la jornada de trabajo estuvieron presentes «e incluso colaborando en las tareas de desescombro», los familiares de Miguel Carro Llamazares y José Fuertes Martínez. Hoy visitará la exhumación de las víctimas el nieto de Mariano López López.

La Asociación busca los cuerpos de Miguel Carro Llamazares, José Fuertes Martínez, Fernando Blanco Sandoval y Mariano López López.

Miguel Carro Llamazares era presidente de la Agrupación Socialista de León capital y miembro de UGT. Había sido concejal de León. Detenido en agosto de 1936, permaneció detenido en el campo de concentración de San Marcos hasta que lo asesinaron. Su patrimonio fue confiscado y subastado por los fascistas para pagar una deuda que ellos mismos le habían impuesto.

José Fuertes Martínez era un joven abogado de Trobajo del Camino de 24 años. Militaba en Izquierda Republicana, Fue detenido y encerrado en San Marcos. Sus bienes fueron embargados hasta 1959, tras serle impuesta una multa de 1.000 pesetas.

Fernando Blanco Sandoval tenía 25 años. Era tipógrafo, editor del semanario socialista Iskra y dirigente de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) en León. Mariano López López, nacido en Matapozuelos (Valladolid). Trabajaba como mozo ferroviario. Simpatizaba con el Frente Popular y tenía 36 años cuando fue asesinado.

