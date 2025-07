La vida y miradas de 17 campeonas del ajedrez en León

La pintora Nistal Mayorga (Ana Belén González. La Carrera de Otero —Astorga. León—) llegó al mundo del ajedrez a través de su militancia en la causa de los bebés robados sin saber que este juego iba a cambiar su vida y sobre todo su mirada. Con las glorias del ajedrez ha llegado a lugares como Cuba y Nueva York y ahora aterriza en el XXXVIII Magistral de Ajedrez Ciudad de León.

«Hace unos años cuando me hice la prueba del ADN en Estados Unidos me salió riesgo de alzhéimer y al mismo tiempo conocí a un profesor de ajedrez en una de mis exposiciones. Empecé a jugar aunque ni siquiera estoy federada. Juego y me divierto», explica.

El último gran Slam de Ajedrez de Bilbao, ciudad donde reside, fue, en 2016, su casilla de salida en una partida que no ha dejado de jugar. «En Bilbao conocí a un gran maestro internacional, José Luis Fernández García, Chelu, hablando del tema de bebés robados. Le gustó mi obra y empezó a encargarme retratos», añade.

Nistal Mayorga con el retrato de Hou Yifán.DL

El propio Txelu inauguró esta saga que continuó con el noruego Magnus Carlsen, cinco veces campeón del mundo, «el mejor del mundo, que no tiene más títulos porque se retiró del campeonato mundial». Poco a poco, una colección de hasta 31 retratos originales de Nistal Mayorga se luce en el club Alferza de Caja Canarias.

Una colección que no pudo verse en León en 2020, pese a las gestiones realizadas por Marcelino Sión, el responsable del Magistral de Ajedrez. Eso le impulsó a pintar en acuarela y óleo una colección de 40 retratos —pronto serán 44 — que cuajó en ‘Miradas de Campeones’, exposición y libro que presentó en León en 2022.

«La gente me preguntaba para cuándo ‘Miradas de Campeonas’ y nos pusimos con las mujeres», apunta la pintora. Fue meterse de lleno a escarbar en un mundo masculinizado. «En las escuelas hay casi igualdad pero a medida que avanzan las niñas se pierden. «En el mundo, por cada diez personas que juegan al ajedrez nueve son hombres y en España dos», señala. Solo países como Georgia alcanzan cotas de paridad en el tablero y cuentas con campeonas como Nona Gabrindashvily, que ganó a Netflix la partida por los «gambazos» que metió sobre su vida en la serie Gambito de Dama. «En Kazajistán se está potenciando ahora mucho».

El libro ‘Miradas de Campeonas’, editado por Balagium dentro del proyecto Educachess, se presenta este viernes en la librería Sputnik de León a las 12.00 como preludio a la inauguración del XXXVIII Magistral de Ajedrez Ciudad de León y de la exposición del mismo título en el Auditorio de León. Además de dar a conocer a las 17 campeonas que hasta ahora existen en el mundo y la curiosa historia de la familia Polgar, el libro tiene como objetivo «promover la igualdad en el deporte».

Todas las mujeres que aparecen en el libro tienen «historias de película», asegura. La serie, con textos de Jordi Prió, la inaugura Vera Menchik, la primera campeona del mundo, que a su vez fue la primera a la que dejaron entrar en un club. El rechazo a que las mujeres entraran en el selecto grupo provocó chanzas como la que pronto se crearía el «dehonroso club de Vera Menchik y precisamente quien lo dijo fue el primer miembro del club».

Las mujeres valen tanto para el ajedrez como los hombres, pero las trabas que han sufrido para desenvolverse en esta disciplina son tan evidentes como el velo que el gobierno de Irán exigió a las participantes en el mundial, so pena de ser excluidas. Este es el motivo por el que la campeona china Tan Zhongyi tiene dos retratos, uno con velo y otro descubierta. «Siendo china es difícil que ella se pudiera oponer, así que le hice otro retrato sin velo», apunta. Por nacionalidades, la china es que atesora más palmarés, con seis de las 17 campeonas.

Otra de las curiosidades del libro está al final. El experimento de los Polgar, la historia una pareja húngara que se unió de tener hijos —fueron tres niñas— y demostrar que «los genios no nacen, se hacen» con sus propios métodos pedagógicos, lo firma el periodista Leontxo García. Los Polgar, Klara y Ladzlo, «nunca enviaron a Susan, Judit y Sofía a la escuela y eligieron el ajedrez como disciplina de desarrollo por ser medible a través de los campeonatos. Susan fue campeona mundial, Judit, «es la mejor del mundo pero siempre ha jugado con hombres» y Sofía dejó de jugar después de unos resultados magníficos y se dedicó a la pintura», relata la leonesa.

El libro cuenta con la valiosa colaboración del presidente de la Federación de Ajedrez de Cuba, Carlos Rivero, que ha seleccionado las partidas que acompañan a las biografías. Dos por cada campeona, una con mujeres y otra con hombres. En este modalidad faltan cuatro, «bien porque no las dejaron jugar con hombres o porque no se registraron sus partidas», explica. Sabrina Vega, ocho veces campeona de España, y la cantante Juga Di Prima firman los prólogos. También colaboran Dora Rivero y Jesús Fernández Bayuelo.

"El libro cubre un hueco vacío hasta ahora al explicar la evolución del campeonato mundial y aglutinar a todas las campeonas en una publicación", asegura Nistal Mayorga.

Los cuadros originales son óleos sobre lienzo de 40 cm. x 30 cm, lo mismo que las litografías que se exponen en el en todos ellos quise hacer un homenaje, pintando una chapita que parece auténtica, que revela su año de nacimiento y defunción si han fallecido, así como el año que fueron campeonas mundiales seguidos o alternos. Todas tienen una pieza de ajedrez en el fondo. La exposición estará en el Auditorio de León desde el 4 al 6 de julio.

Miradas de ajedrecistas

‘Miradas de campeones’, con 44 retratos, ‘Miradas de campeonas’, con los 20 retratos de campeonas y familia Polgar completarán el proyecto con ‘Miradas sin corona’, dedicado a grandes jugadoras y jugadores sin título mundial.

