Medalla de Oro para Leonor

Un día después de concluir su travesía a bordo del Juan Sebastián Elcano, Leonor de Borbón recibió este lunes la Medalla de Oro de Galicia, la máxima distinción de esta comunidad, una «tierra de acogida» y que «fue de emigrantes, quiso resaltar en su discurso, en la que se ha sentido como «una gallega más» durante los meses que ha durado su formación. «No voy a tener morriña alguna porque a Galicia quiero volver siempre. O como escuché al entrar en la ría de Ferrol, aquí está mi hogar, donde se acaba el mar", dijo visiblemente emocionada. Vestida con su uniforme de gala como guardamarina de primero, la princesa de Asturias salía puntual del hotel Reyes Católicos y recorría andando la distancia hasta el pazo do Raxoi, sede del Gobierno autonómico. Allí la esperaban el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la ministra Elma Saiz, con ausencia de la alcaldesa del BNG, Goretti Sanmartín. Los nacionalistas se han mostrado contrarios a la concesión de la Medalla. Un honor, en palabras de Rueda, que ya recibió su abuelo Juan Carlos I en 1985 y que representa «el cariño, la adhesión y la lealtad sincera de la gente de Galicia a su persona y a la Corona». Por su parte, la heredera reconoció la huella «profunda y fértil» de Galicia en América y se refirió, entre otros, «a aquellos gallegos que trabajaron en la construcción del Canal de Panamá» o que emigraron a países como Brasil o Uruguay, lugares en los que aún hoy «a los españoles los llaman gallegos». Reconoció que su vida en la ría de Pontevedra ha sido «intensa y exigente", pero también ha podido disfrutar «del buen ambiente en cada lugar que pise, y de la comida, sobre todo los furanchos", en un guiño a esas pequeñas bodegas tradicional. Leonor de Borbón quiso tener también un recuerdo para los 75 compañeros guardamarinas con los que ha pasado estos seis meses embarcada en Elcano. «Todos me han acogido y me han ayudado desde aquel 29 de agosto del año pasado", aseguró sobre su entrada en la Escuela Naval de Marín. Una localidad que la ha reconocido como hija predilecta en una ceremonia que se celebrío en el ayuntamiento. «Me siento muy honrada", concluyó la primogénita de los Reyes que este miércoles se despide definitivamente de su tiempo de formación en la Armada, en un acto presidido por sus padres y en el que estará también su hermana la infanta Sofía y en la que recibirá la Gran Cruz al Mérito Naval.