Manizha Yaqoobi ha pasado casi toda la vida fuera de su país. «En 2010 nos fuimos a la India toda la familia. Mi padre estaba amenazado por los talibanes por trabajar con un gobierno extranjero, el Reino Unido», explica. El hombre regresó a Kabul y la familia quedó en la India. «Cada año viajábamos a Afganistán para renovar el visado y volvíamos», apunta. Hasta que en 2020, con la pandemia deciden volver. «La situación en India era caótica, el sistema de salud estaba colapsado y los hospitales no admitían extranjeros», relata. El 10 de agosto de 2020 volvieron a Kabul. «Era posible seguir las clases online». Un año después, todo cambió. «Se empezó a hablar de que las tropas extranjeras iban a dejar Afganistán», recuerda.

Fue el principio de una pesadilla. «Pensé que no era posible y que el ejército afganó iba a luchar, pero no lo hizo y los talibanes tomaron el poder de forma muy rápida». ¡Han tomado Kabul, gritó alguien que tocaba a su puerta. Manizha se asomó a la calle. «Lo que más me impresionó no fueron los talibanes sino no ver a ninguna mujer. Siento que ese día una parte de mí murió», asegura. La familia intentó salir por el aeropuerto, pero no pudieron. «Nos fuimos y justo después hubo una explosión», añade. Manizha no pudo volver a India para los exámenes. Los talibanes cerraron las escuelas y empeoraron las condiciones para las mujeres. «Desaparecimos de los espacios públicos. Su objetivo sigue siendo el mismo: borrar a las mujeres. No van a cambiar. Es el mismo régimen de 2001». Manizha no se dejó vender.

«Quiero ser piloto en el futuro», añade mientras relata que su padre corría peligro por haber trabajado para los británicos. «Empecé a escribir a sus compañeros y recibí la respuesta de Sophia Swire, de Future Brilliance». «No solo nos salvó físicamente, porque nos consiguió los visados para ir Pakistán, sino que también me devolvió la esperanza», apostilla Manizha.

Su hermano mayor y su cuñada, embarazada, quedaron atrapados en Kabul. Él sufrió un atentado con dos disparos en la pierna. «Mi madre volvió a Kabul sola sin importar el peligro para cuidarle. Unos meses después murió mi abuelo de un infarto. Nos afectó mucho», cuenta la joven. El gobierno británico no respondía a sus petciones de ayuda. «Después de muchos años trabajando para ellos, lo rechazaron; dijeron que era contratista y no empleado», lamenta. Sophia le animaba: «Necesitas abrir tus alas, sin ellas no puedes volar», le decía a Manizha. «Necesitaba no encerrarme en misma», señala con emoción.

Poco después consigue cita en la Embajada de España en Pakistán y trabajó como traductora (del urdu al inglés) contando la historia de otras mujeres. Entre 2021 y 2024 tuvo no pudo estudiar. «Ahora estoy construyendo mi vida desde cero en León», afirma. Hace año y medio, la familia logra reunirse en España y entra en el programa de Protección Internacional de San Juan de Dios. «En el mundo solo el 5% de las mujeres son pilotos, es una industria dominada por hombres», comenta.

Su padre le ha motivado desde pequeña. Y sigue su consejo: «Debes ser implacable, persistente, humilde y agradecida y llegarás muy lejos».