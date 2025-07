El testamento vital ampara a 4.000 leoneses

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Los facultativos de la red de centros sanitarios de la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) de Castilla y León consultaron un total de 1.836 documentos de instrucciones previas en el año 2024 para tener en cuenta las últimas voluntades del paciente. Se trata de casi un diez por ciento más de accesos médicos contabilizados que en 2023, cuando fueron 1.681, según la información facilitada a Efe por la Consejería de Sanidad.

Desde que el registro comenzara a estar operativo, en el año 2008, hasta el 31 de diciembre de 2024 se han inscrito un total de 23.457 testamentos vitales en el conjunto de la Comunidad, poco más del 1% de la población de más de 18 años de Castilla y León. El año pasado fueron 3.451 documentos, un 18,3% por ciento más que el ejercicio anterior, con los mayores aumentos registrados en Segovia (44,4%), Valladolid (40,9%) y León (31,9 por ciento). Estas dos últimas provincias, junto a la de Burgos, son las que suman más otorgantes, el 25 por ciento del total (5.854), en el primer caso; y del 17,7 (4.156) y el 17,1 por ciento (4.017), en los otros dos. Por detrás se sitúan Salamanca (3.738), Palencia (1.396), Zamora (1.149), Segovia (1.093), Ávila (965), Soria (828) y diferentes comunidades (261).

Las mujeres son las que más se han interesado por ejercer este derecho, de tal forma que, del total de testamentos para una muerte digna, 15.179 han sido firmados por ellas y 8.278 por ellos. El año pasado se decidieron a dar este paso en Castilla y León un total de 2.252 mujeres y 1.199 hombres. Un paso con el que han reforzado su autonomía como pacientes, especialmente en lo que hace referencia a la donación de órganos, los cuidados paliativos y el innecesario esfuerzo terapéutico en caso de enfermedad terminal o situación irreversible, es decir, aquella en la que no se atisba una mínima señal de recuperación.

Los procedimientos

Existen tres procedimientos (ante notario, ante tres testigos o ante personal al servicio de la Administración) para formalizar un documento de instrucciones previas, cuyo objetivo no es otro que dejar por escrito el tratamiento para recibir en el tránsito final de la vida, cuando ya no se puede expresar nada. Los últimos días no se prolongarán con medidas de soporte vital si el enfermo así lo decide. En este sentido, la sedación profunda y prolongada hasta la muerte es considerada en España, ya que su objetivo es que el final del pacientes sea lo menos traumático y estresante posible. El testamento vital afecta a situaciones como un coma irreversible o un estado vegetativo prolongado. Además, responde a enfermedades en fase muy avanzada, como un cáncer diseminado o una patología degenerativa del sistema nervioso o muscular que no responde al tratamiento impidiendo la movilidad y la capacidad de relación del paciente. La voluntad de donar órganos y la cesión del cuerpo a la ciencia son aspectos que este documento tiene en cuenta.