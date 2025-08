El León más joven con el papa León

Emoción, calor y la satisfacción de la misión cumplida. El León más joven dejó su impronta en el Jubileo de la Juventud en Tor Vergata. La comitiva leonesa de cerca de 200 jóvenes de las diócesis de León y Astorga ganó el Jubileo de la Juventud. Con más de un millón de personas, compartieron el evento más masivo en el que ha participado el papa León?XIV en su pontificado. El pontífice clausuró este domingo el esperado Jubileo de la Juventud con una misa en la explanada romana de Tor Vergata. «Aspiren a cosas grandes, a la santidad, allí donde estén. No se conformen con menos», animó en su homilía, manifestando su cercanía a los jóvenes de Gaza y Ucrania. En su homilía, instó a los muchachos a no conformarse ni a caer en una vida dictada por el mero consumismo. «Comprar, acumular, consumir no es suficiente. Necesitamos alzar los ojos», aseveró en su discurso, leído por partes en italiano, inglés y español.

Esta eucaristía, celebrada en el mismo lugar que Juan Pablo II eligió para su histórica Jornada Mundial de la Juventud del 2000, ha puesto el broche final a una semana en la que peregrinos de 146 países han tomado Roma (los 27.000 españoles fueron el segundo grupo más numeroso, después de los anfitriones, los italianos).

Otro momento álgido del evento se dio el viernes, cuando el Circo Máximo romano, antiguo estadio imperial, se convirtió en un gigantesco confesionario al aire libre. Pero la demostración del poder de convocatoria del nuevo papa se demostró especialmente desde la tarde del sábado, cuando los actos se trasladaron a Tor Vergata, en la periferia romana, inundada por un mar de más de un millón de peregrinos. Faltaban tres, tal y como se encargó de recordar un apesadumbrado papa: una española, María Cobo, de 20 años, fallecida días antes; y una egipcia, Pascale Rafic, así como otro español, Ignacio González, hospitalizado en Roma. «Recemos por ellos», instó a una multitud que ya le escuchaba de noche, durante la vigilia en la periferia romana. Durante este fin de semana, León XIV ha dirigido numerosos consejos a los más jóvenes, como desconfiar de las «lógicas comerciales» de las redes sociales o construir relaciones sinceras. Pero también les ha emplazado a ser «misioneros de paz» en pos de «un mundo más humano». Sin embargo, el llamamiento más encendido y político llegó el domingo justo antes del rezo del Ángelus, cuando recordó a los chicos y chicas que sufren la guerra. «¡Estamos con la gente joven de Gaza y con los jóvenes de Ucrania! Con todas aquellas tierras ensangrentadas por la guerra», proclamó desde Tor Vergata, para después recordar a los muchachos que son «la señal de que un mundo distinto es posible», en el que «los conflictos no sean resueltos con las armas sino con el diálogo», auguró. León XIVrindió tributo a Francisco en su homilía citando una de sus frases que sirvió de mensaje final: «No nos alarmemos si nos sentimos sedientos, inquietos, incompletos, deseosos de sentido. ¡No estamos enfermos, estamos vivos!».

Los jóvenes leoneses disfrutaron del multitudidario encuentro con León XIV mostrando sus señas de identidad en Tor Vergata