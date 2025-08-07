Delia Martínez Miguélez, cien años y una vida de docente ejemplar

Cien años y una vida entregada a la enseñanza celebró Delia Martínez Miguélez en su pueblo natal el martes 5 de agosto. Fresno de la Vega agasajó a la nueva centenaria con flores, una reproducción de su partida de nacimiento y el calor de la infancia. Niños y niñas que acuden al programa estival de la guardería municipal felicitaron el cumpleaños a este fresnerina que fue la primera licenciada en Filosofía y Letras del pueblo. Hizo también estudios de Pedagogía, todo ello en la Universidad Complutense de Madrid, y a la enseñanza ha dedicado su vida, no sólo profesionalmente sino de manera muy vocacional y con generosidad.

Y es que, hasta hace cinco años, Delia ha dado clases de apoyo a niños y niñas en riesgo de exclusión en su parroquia de Madrid, donde reside. Para Delia fue un día muy especial. Además de flores, un ramo variado y otro de rosas amarillas, que representa su edad de oro, el alcalde de Fresno de la Vega, Alfonso Melón, le obsequió con una copia enmarcada de su nacimiento en nombre de toda la Corporación municipal.

Delia agradeció todos los detalles y recordó su infancia en el pueblo, con los juegos en la plaza, el caño, a su madre, a su marido y a todos los niños que han estado presentes en su vida. Su deseo por el centenario lo expresó claramente. Volver a Fresno de la Vega el próximo verano para ver los árboles, el agua del caño, el campo y a todos las vecinos. «Me voy a acordar de todos los vecinos, especialmente todos los martes de este mes», dijo con gracia. Esta docente vocacional también ha sido una madre entregada. Tiene cinco hijos e hijas, siete nietos y un bisnieto.

Su edad dorada colgó del salón de plenos del Ayuntamiento de Fresno de la Vega, junto con el mural de los niños y niñas del pueblo, en el que la felicitaron con velas de colores y palabras de reconocimiento por su vida ejemplar. Del balcón de su casa también colgó la cifra centenaria. Fresno fue una fiesta por ella.

Niños y niñas le dedicaron un mural a la centenaria y le cantaron el cumpleaños.DL

Delia nació el 5 de agosto de 1925, fue la primera licenciada en Filosofía y Letras de Fresno de la Vega y ha sido voluntaria hasta hace 5 años