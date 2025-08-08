León gana 561 residentes en un año por la inmigración, pero pierde 181 en el último trimestre

Mejor que hace un año y peor respecto al primer trimestre de 2025. La población leonesa aumentó en 561 residentes respecto al padrón de 1 julio de 2024, apenas un 0,1%, pero perdió 181 si se compara con los habitantes que tenía el 1 de abril de 2025.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves, León tiene actualmente un padrón de 447.666 habitantes, sobre los 447.105 del 1 de julio de 2024. Sin embargo, en abril de 2025 el padrón alcanzó los 447.847 habitantes, por lo que ha perdido el 0,04% de sus habitantes en este periodo.

La población leonesa con nacionalidad española baja de 421.162 a 418.104 habitantes en un año

La población extranjera es la responsable de que la caída poblacional de León tenga un impacto menos agresivo. Los habitantes sin nacionalidad española han aumentado en 3.619 los empadronamientos en la provincia. En total, los residentes extranjeros han pasado de 25.943 a 1 de julio de 2024 a los 29.562 registrados en la revisión provisional del padrón que ha hecho el INE. En abril de 2025, los habitantes de nacionalidad no española en León sumaban 29.015.

La población leonesa con nacionalidad española está en 418.104 habitantes. Son 3.058 habitantes menos que hace un año y 728 menos con respecto al último trimestre, lo que refleja una caída constante de los efectivos poblacionales no extranjeros.

El número de personas extranjeras empadronadas en León aumentó de 25.943 a 29.562 en el último año

En el contexto de Castilla y León, León y Zamora son las dos únicas provincias que pierden habitantes, con un 0,04% (181 en números absolutos) y un 0,08% en Zamora (133 habitantes menos) mientras que el resto mantiene el crecimiento de población.

Los mayores aumentos porcentuales en el segundo trimestre se dieron en Burgos, con un 0,33 por ciento más, al añadir 1.188 habitantes; seguido de Soria, con un 0,30 por ciento y 270 personas más; Valladolid, con un 0,25 por ciento y 1.303 personas más; Segovia, con un 0,24 por ciento y 377 habitantes más; Palencia, con un 0,17 por ciento y 275 habitantes más; Ávila, con un 0,15 por ciento y 246 habitantes más; y Salamanca, con el 0,07 por ciento y 216 más, informa la agencia Ical. León es la provincia de la Comunidad donde se pierde más población española, frente a Segovia que es la única que gana residentes españoles en el segundo trimestre del año.

Castilla y León aumentó en 14.331 sus residentes respecto a hace un año y, a 1 de julio de 2025, tiene un padrón de 2.406.016 habitantes, con un aumento del 0,5%.

España ha registrado un máximo histórico de habitantes al alcanzar la cifra de 49.315.949 habitantes a 1 de julio de 2025, con un aumento de más de medio millón en los últimos 12 meses —119.811 en el segundo trimestre de este año. Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid, suman casi el 62 % de los 508.475 nuevos habitantes de España en los últimos 12 meses y más del 55 % de las 601.905 personas nacidas en el extranjero asentadas en territorio español desde el 1 de julio de 2024.

