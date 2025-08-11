Las virguerías de Héctor Fidalgo con el yoyó triunfan en europa

El astorgano Héctor Fidalgo Pérez mueve los hilos del yoyó con pericia. Las virguerías y piruetas que logra con el yoyó le han convertido en un referente nacional e internacional. Con solo 17 años, acaba de completar una llamativa participación en el Campeonato del Mundo de Yoyó, disputado del 7 al 10 de agosto en Praga, República Checa, logrando un puesto 38 entre los más de 300 jugadores procedentes de 43 países que se presentaron en la categoría 1A, y el tercer puesto de los competidores europeos. Este campeonato es la reunión más grande y prestigiosa de jugadores y aficionados al yoyó del mundo.

El joven astorgano llegó a la cita después de ganar el campeonato nacional de España, un título que disputó en el mes de noviembre en Albacete y que le garantizó un puesto directo en las rondas avanzadas del campeonato mundial.

Héctor juega al yoyó desde que tiene 11 años en una juguetería y se aficionó a esta pieza ancestral, que algunos historiadores sitúan en la antigua Grecia, con una pasión que define como «juego, deporte y arte a partes iguales». Un juego que le ha llevado a representar a España y competir con los mejores expertos del mundo. «En España este deporte aún no tiene la popularidad que vemos en países orientales, centroeuropeos o americanos, pero la pasión y el talento están aquí. Esta experiencia me motiva a seguir creciendo y compitiendo», señala Héctor, que viaja de regreso a España tras competir en Praga. Este mundial ha sido para el joven astorgano «una experiencia de aprendizaje y convivencia», que le ha llevado a competir con los mejores del planeta, poner cara a sus rivales, a los que conoce por redes sociales.

Freestyle de algo riesgo

En su actuación de semifinales, Fidalgo presentó una rutina utilizando la canción «Qwerty» de Linkin Park, que le acompañó en la ejecutandode trucos conocidos en el argot como Bangers. «Este término da nombre a su nuevo yoyó, Banger, desarrollado junto a su patrocinador SkillAddicts y presentado oficialmente en la tienda especializada Slusny el campeonato».

El juego que comenzó siendo infantil resurgió con fuerza en los años 60 y 70 y ha evolucionado como una herramienta avanzada de creatividad, con diseños más sofisticados. Los mejores jugadores del mundo han introducido técnicas de rodamiento que les permite girar durante más tiempo, con nuevas técnicas para realizar infinidad de trucos. Los jugadores aficionados y profesionales comparten sus virguerías en el aire por las redes sociales y actualmente disfrutan de una gran popularidad.