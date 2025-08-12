Siete muertes por calor en León desde el 1 de junio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las muertes atribuibles a las altas temperaturas en Castilla y León se elevan ya a 144 desde el pasado 1 de junio, según los datos de MoMo el sistema de vigilancia de la mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III, que indica que la mayoría de ellas se produjeron en julio. En concreto, fueron 68 los fallecimientos a causa del calor en julio, mientras que en junio se registraron una veintena y en agosto, hasta ese lunes 11, se contabilizan 57. El sistema MoMo ha contabilizado en toda España 1.859 fallecimientos atribuibles a temperaturas frente a los 1.397 anotados durante el mismo periodo de 2024. Un total de 382 desde que arrancó la ola de calor el pasado domingo 3 de agosto.

Este martes por la tarde, las fuertes rachas de viento y la lluvia refrescaron el ambiente, cargado con un aire cenizo por los incendios.

En Castilla y León, se registraron entre el 1 de junio y el 11 de agosto de 2024 un total 147, tres más que ahora: 144.

Por provincias, Valladolid es la que ha registrado la cifra más alta de fallecimientos, 40; seguida de Palencia, con 30, y Salamanca, con 24 muertes. Por detrás se sitúan Ávila (16), Burgos (14), Zamora (13), Segovia (10), León (7) y Soria (3).

Del total de fallecidos desde el 1 de junio en Castilla y León, 61 son hombres y 83 mujeres, según los datos del sistema MoMo.