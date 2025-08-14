‘Lucy’ no es lo que se creía

Publicado por Efe Redacción Ciencia Creado: Actualizado:

El intervalo de tiempo comprendido entre hace tres y dos millones de años es un período crítico en la evolución humana: aparecen dos nuevos géneros, Paranthropus y Homo, y desaparece un posible antepasado de ambos, el Australopithecus afarensis, el de la famosa Lucy.

Conocer bien el complejo entramado de la evolución humana en este periodo de tiempo es una tarea extremadamente difícil debido a la escasez de restos fósiles pero hoy un nuevo estudio aporta un relevante dato: hace entre 2,6 y 2,8 millones de años, el Australopithecus y los primeros especímenes del género Homo coexistieron en el mismo lugar del África oriental.

El hallazgo ha sido posible tras el descubrimiento de nuevos fósiles (13 dientes) excavados en el yacimiento de Ledi-Geraru, en la región de Afar, Etiopía, donde la Universidad de Arizona dirige desde 2002 el Proyecto de Investigación Ledi-Geraru.

Este yacimiento ya era famoso por sus hallazgos anteriores entre los que se cuentan las primeras herramientas de piedra olduvayenses del planeta, de hace unos 2,6 millones de años, y el fósil de Homo más antiguo encontrado hasta la fecha, una mandíbula de 2,8 millones de años.

En esta misma región, en 1974, un equipo de paleontólogos formado por el estadounidense Donald Johanson y los franceses Yves Copoens y Maurice Taieb, encontraron los restos de Lucy, la primera Australopithecus afarensis descubierta en la historia que fue bautizada como la canción de The Beatles que sonaba en la radio aquel verano, Lucy in the Sky with Diamonds. Los restos de Lucy, que tenía unos veinte años de edad cuando falleció, tienen entre 3,5 y 3,2 millones de años.

En un artículo publicado en Nature, el equipo apunta que los trece dientes son de Australopithecus (de unos 2,63 millones de años) y de Homo (de hace entre 2,78 y 2,59 millones de años), lo que demuestra que hace más de 2,5 millones años ambos linajes coexistieron en la región de Afar. El estudio precisa que estos restos pertenecen a una nueva especie de Australopithecus que debido a la insuficiente cantidad de fósiles hallados no se ha podido nombrar. El equipo está seguro de que por su morfología los restos difieren del género Australopithecus garhi y a los de A. afarensis, lo que demuestra dos cosas, que el registro fósil de homínidos es más diverso de lo que se conocía.