Estas son las consecuencias que tienen los incendios en la salud de la población

Los incendios pueden tener graves consecuencias para la salud de la población, tanto a corto como a largo plazo.

Algunos de los efectos a corto plazo son los siguientes:

Problemas respiratorios: la inhalación de humo y partículas puede causar problemas respiratorios, como asma, bronquitis y otros trastornos respiratorios.

Irritación ocular y cutánea: el humo y las partículas pueden irritar los ojos y la piel, causando dolor, enrojecimiento y ampollas.

Problemas cardiovasculares: la exposición al humo y a las partículas puede aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares , como ataques al corazón y accidentes cerebrovasculares.

También existen riesgos a largo plazo:

Cáncer: la exposición prolongada al humo y las partículas puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer, especialmente cáncer de pulmón.

Enfermedades respiratorias crónicas: la exposición repetida al humo y las partículas puede causar enfermedades respiratorias crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Problemas de salud mental: los incendios pueden causar ansiedad, estrés y depresión en la población afectada.

Los niños, los ancianos y las personas con enfermedades preexistentes son los grupos de riesgo de la población. Algunos consejos para evitar consecuencias negativas por la presencia de incendios son: