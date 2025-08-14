Estas son las consecuencias que tienen los incendios en la salud de la población
Los niños, los ancianos y las personas con enfermedades preexistentes son los grupos de riesgo de la población
Los incendios pueden tener graves consecuencias para la salud de la población, tanto a corto como a largo plazo.
Algunos de los efectos a corto plazo son los siguientes:
- Problemas respiratorios: la inhalación de humo y partículas puede causar problemas respiratorios, como asma, bronquitis y otros trastornos respiratorios.
- Irritación ocular y cutánea: el humo y las partículas pueden irritar los ojos y la piel, causando dolor, enrojecimiento y ampollas.
- Problemas cardiovasculares: la exposición al humo y a las partículas puede aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares , como ataques al corazón y accidentes cerebrovasculares.
También existen riesgos a largo plazo:
- Cáncer: la exposición prolongada al humo y las partículas puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer, especialmente cáncer de pulmón.
- Enfermedades respiratorias crónicas: la exposición repetida al humo y las partículas puede causar enfermedades respiratorias crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
- Problemas de salud mental: los incendios pueden causar ansiedad, estrés y depresión en la población afectada.
Los niños, los ancianos y las personas con enfermedades preexistentes son los grupos de riesgo de la población. Algunos consejos para evitar consecuencias negativas por la presencia de incendios son:
- Evacuación: una evacuación oportuna es crucial para proteger la salud de la población.
- Uso de mascarillas: el uso de mascarillas puede ayudar a reducir la exposición al humo y a las partículas.
- Atención médica: la atención médica oportuna es fundamental para tratar los efectos del humo y las partículas en la salud.