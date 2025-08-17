Riaño suspende la romería de la Virgen de Quintanilla por los incendios

Efectivos de las BRIF trabajan en el incendio de Barniedo de la ReinaSUBD

El Ayuntamiento de Riaño comunicó anoche la suspensión de la romería de la Virgen de Quintanilla, debido a los incendios que se registran en el entorno.

Se suspende así la tradicional procesión desde la iglesia parroquial de santa Águeda de la localidad hasta la ermita, situada a orillas del embalse, pero se mantiene la misa que se celebrará allí a las 12 horas. El Consistorio quiso expresar también su solidaridad con los municipios más cercanos afectados por los fuegos.

De esta forma, queda cancelado el habitual recorrido con la imagen de la Virgen en andas que discurre pegado a la carretera, con un grupo de pendones y alguna pendoneta pertenecientes a los pueblos del actual municipio -Carande, Horcadas y Riaño- y a los que quedaron cubiertos por las aguas -La Puerta, Pedrosa, Éscaro, Anciles y Salio-.