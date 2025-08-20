Falta de una educación sexual adecuada en España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Casi la mitad de las personas se ha sentido bloqueada o sin saber cómo actuar durante una relación sexual, según revela la Encuesta sobre Educación Sexual 2025, elaborada por JOYclub, la comunidad centrada en la sexualidad liberal. El 48% de los encuestados admite haber experimentado ese bloqueo en situaciones íntimas, una reacción que, apuntan los expertos, se vincula con la ausencia de formación y referentes adecuados.

El estudio sitúa el problema en un contexto mucho más amplio: la mitad de las personas que han sido encuestadas declara no haber recibido educación sexual en el hogar y un 29% tampoco la recibió en el entorno escolar. Como consecuencia, solo el 23% considera que hoy dispone de una educación sexual completa.

Para Cecilia Bizzotto, socióloga y sexóloga, portavoz de JOYclub España, el bloqueo sexual no aparece de forma aislada. «Suele estar relacionado con la falta de educación, la presión por rendir, el miedo al juicio o la carencia de espacios seguros para explorar lo que nos gusta», explica. Bizzotto añade que una situación nueva, una práctica diferente o una simple incomodidad pueden desencadenar inseguridad, vergüenza y, en muchos casos, la evitación del placer.

El bloqueo no siempre se manifiesta de forma evidente. Según JOYclub, puede presentarse como pérdida de deseo, ansiedad anticipatoria, dificultad para excitarse o alcanzar el orgasmo, desconexión con el propio cuerpo o con la pareja, pensamientos intrusivos y malestar emocional durante o después de las relaciones. Entre los indicadores habituales que recoge el informe están:

Quedarse «en blanco» y no poder responder ni llevar a cabo propuestas durante el encuentro.

Evitar determinadas prácticas o situaciones por inseguridad.

No disfrutar del placer incluso en contextos que deberían ser seguros.

Sentir vergüenza al expresar deseos o necesidades personales.

Pese a la complejidad del fenómeno, los especialistas que han sido consultados por JOYclub defienden que el bloqueo sexual es reversible. «La mayoría de los bloqueos se disuelven cuando damos espacio al autoconocimiento, al diálogo y a la exploración sin presión», afirma Bizzotto. «No necesitamos ser expertos; basta permitirnos aprender y conectar desde la curiosidad, no desde la autoexigencia».

El informe y los portavoces de la plataforma proponen varias pautas prácticas para reducir la ansiedad sexual y recuperar el deseo: revisar mitos heredados —muchos vinculados a representaciones irreales del sexo, como las que provienen de la pornografía—; fomentar la comunicación abierta antes y después del acto sexual; explorar la propia sexualidad de forma individual mediante la autosatisfacción consciente, fantasías o materiales educativos; y recurrir a formación de forma segura y profesional.

JOYclub destaca su programa Sex Education como un recurso gratuito y profesional orientado a ofrecer información realista y sin tabúes sobre las prácticas sexuales.

Los expertos insisten además en la utilidad de buscar ayuda profesional si el malestar persiste. «Una buena educación sexual no consiste en dominar posiciones, sino en disponer de herramientas para vivir el deseo con seguridad, respeto y libertad», concluye Bizzotto. Añade que, aunque lo ideal debería ser que la educación sexual comenzara en la adolescencia, es, no solo posible, sino también necesario, cultivarla en cualquier rango de edad.