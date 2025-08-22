Villabúrbula, con la arquitectura tradicional

Publicado por Carmen Tapia León Creado: Actualizado:

Cincuenta vecinos de Villabúrbula y de otros pueblos del entorno participaron durante el fin de semana en una hacendera para la creación del 'Mural de Tierra: arte y tradición desde Villabúrbula' para honrar y revitalizar la arquitectura tradicional con tierra. El proyecto contó con un concurso infantil y juvenil de dibujo 'Mi pueblo en colores'.

A partir de los dibujos, la artista local Paula González-Vallinas elaboró una composición que sirvió de base para el mural. David Martínez Casado, profesional local, impartió una sesión didáctica y se estableció un debate y un coloquio sobre la memoria del barro, bajo la guía del artista Leizer Amaya.