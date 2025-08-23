Dos semanas más por hijo discapacitado

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

Con la ampliación de permisos por nacimiento y cuidados aprobada por el Gobierno los padres y madres de hijos con discapacidad tienen dos semanas extra. «Un alivio, aunque insuficiente», explican expertos en discapacidad y una de estas familias, porque sus hijos requieren cuidados más específicos que hacen aún más difícil la conciliación. Estas dos semanas extras, una para cada progenitor, se suman a las 17 semanas que tienen los padres y madres con hijos sin discapacidad desde el pasado 31 de julio. Como el resto de los progenitores, también podrán disfrutar de las nuevas dos semanas remuneradas de cuidados que podrán cogerse hasta que el hijo cumpla 8 años, y que se aplica para los nacidos a partir del 2 de agosto de 2024. En el caso de las familias monoparentales, esas dos semanas extras por discapacidad en el permiso de nacimiento las disfrutará el único progenitor.

Reclaman más apoyo

La responsable del Proyecto de Infancia de Plena Inclusión España, Inés Guerrero, explica que es «muy positivo» que se haya tenido en cuenta la discapacidad, aunque también cree que el decreto mediante el que el Gobierno amplía los permisos es mejorable.

Por ejemplo, en la ampliación de los permisos por nacimiento o adopción no se tiene en cuenta si los padres tienen discapacidad, solo la de los hijos. Además cree que las medidas de conciliación deberían ser «más flexibles» para establecer los apoyos y la duración de los permisos según el nivel de discapacidad de los niños.

«Cuando se habla de menores con discapacidad hay que recordar que es un grupo muy heterogéneo y sería interesante haber incluido algún tipo de baremo en función de las necesidades de apoyo del menor: a mayor nivel de necesidades de apoyo o grado de dependencia adaptar esa duración». Valora que el decreto amplíe la prestación económica en catorce días naturales de las semanas remuneradas de cuidados cuando alguno de los progenitores o los niños tengan una discapacidad en un grado igual o superior al 65 %, aunque opina que debería eliminarse ese tope para acceder a ese beneficio. En ese caso, los padres tendrían que acudir a su puesto de trabajo, pero sí seguirían con ese ingreso extra catorce días más. «El porcentaje de discapacidad no es algo tan representativo como para que si tienes un 64 % no tengas derecho a esas mejoras económicas, es algo demasiado inflexible y siempre que el sistema de baremación fuese más acorde a la realidad de las personas, sería mucho más eficiente». Para la experta en infancia y discapacidad, no hay duda en que la duración de los permisos para padres con discapacidad deberían ser mayores. «Los padres necesitan adquirir una serie de herramientas y apoyos para la crianza de sus hijos, aunque no tengan discapacidad».