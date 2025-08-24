Desarrollan un método para medir la radiación en la sangre

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

La Universidad de Navarra ha desarrollado un nuevo método personalizado para cuantificar con precisión la dosis de radiación que recibe la sangre durante los tratamientos de radioterapia contra el cáncer, lo que asegura que representa un avance hacia una medicina oncológica «más personalizada, preventiva y segura».

La investigación ha sido liderada por Marina García-Cardosa, investigadora del grupo de Física Médica y Biofísica (PhysMed) de la Facultad de Ciencias, y reconocida por instituciones internacionales. El estudio se ha llevado a cabo en colaboración con médicos e investigadores del Cancer Center Universidad de Navarra.

Históricamente, la radioterapia ha centrado sus esfuerzos en evitar dañar órganos fijos cercanos al tumor, pero la sangre —un tejido móvil y vital que recorre todo el cuerpo— había quedado fuera de los cálculos dosimétricos habituales. La tesis doctoral defendida por la doctora García-Cardosa propone revertir esta omisión con un enfoque innovador: tratar la sangre como un «órgano en riesgo» y adaptar el tratamiento para protegerla cuando sea clínicamente viable. «Cada célula de la sangre que atraviesa un campo de radiación recibe una pequeña cantidad de energía. Aunque esta dosis parezca baja, su efecto puede acumularse a lo largo del tratamiento y afectar al sistema inmune o provocar toxicidad hematológica», explica la investigadora.

El método, denominado FLIP-HEDOS, integra información anatómica específica del paciente, patrones reales de circulación sanguínea y datos del plan de tratamiento radioterápico para simular con precisión cómo y cuánto se irradia la sangre. Gracias a su enfoque multidisciplinar —combinando física médica, biofísica, oncología e ingeniería-, esta tecnología permite calcular escenarios personalizados.