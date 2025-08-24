La única etiqueta que no estigmatiza y está propuesta para un premio

Teresa Lorenzo, Baldomero González, Miguel Ángel Amoedo y Guillermo Álvarez echan por tierra las etiquetas que estigmatizan a las personas con discapacidad intelectual para poner en valor la única que cuenta y que está nominada a dos de los prestigiosos premios Pentawards 2025. Los cuatro participan en el proyecto inclusivo AspronaWine de Asprona Bierzo, que se une al programa ‘Apadrina una viña’ de la Bodega 13 Viñas para recuperar un viñedo viejo del Bierzo y dar vida a Aspronautas, el primer vino inclusivo de la comarca. Además de participar en todo el proceso de elaboración del vino, desde la viña hasta el embotellado, los cuatro protagonistas de este proyecto han diseñado las etiquetas apadrinadas por el estudio del berciano Pablo Guerrero, un diseño que ha sido seleccionado como doble finalista en los Pentawards 2025, uno de los galardones internacionales más prestigiosos y reconocidos.

Entre los mejores

El diseño de los usuarios de Asprona Bierzo ha pasado a la fase final del concurso junto a otros doce proyectos de todo el mundo, seleccionados por un jurado internacional entre las más de 2.000 candidaturas presentadas de más de 60 países de todo el mundo.

El diseño de las etiquetas de Aspronautas es finalista en las categorías de Brand Identity & Connected Packaging (diseño con propósito) y People’s Choice Award, una categoría especial que decide directamente el público. Para que el etiquetado de Aspronautas se alce con el primer premio de esta categoría hay que votar en el perfil de Instagram de @pentawards hasta el 1 de septiembre. El proyecto ganador se dará a conocer el 4 de octubre en una gala que se celebrará en Ámsterdam.

El concepto del dibujo es el de ‘Exploradores del Universo del Vino’ y transforma las botellas en cohetes, diseños que han realizado a mano cada uno de los cuatro aspronautas y que el estudio de Pablo Guerrero ha convertido en obra de arte por el trabajo minucioso que supone el etiquetado, ya que consta de muchos elementos (etiqueta frontal, contraetiqueta, tirilla de la DO Bierzo, las dos alas, cuello y lacre) y, a excepción de la colocación de la etiqueta frontal (que realizan los chicos con una máquina etiquetadora en la bodega 13 Viñas), se colocan todos a mano, uno a uno, en cada botella, por los cuatro participantes en este proyecto de Asprona Bierzo. «Lo que perseguimos al presentarnos a estos premios de etiquetado es dar visibilidad a un proyecto inclusivo que merece la pena y que pone en valor el trabajo de las personas con discapacidad intelectual en el cuidado de las viñas», destaca Pablo Guerrero.

El vino Aspronautas 2023 ganó el premio ‘El Maestro’ en una cata a ciegas al mejor tinto joven de la Feria del Vino de Cacabelos de 2025, un caldo elaborado por las cuatro personas con discapacidad intelectual con el apoyo de Julio Alberto Calvo y Jesús Alcaide.

Aspronautas 2023 es el nombre del primer vino y la segunda añada (Aspronautas 2024) ya ha sido embotellada hace apenas un mes y la previsión es sacarla al mercado en otoño.

Esta segunda añada saldrá ya como ‘vino de paraje’ La Grisuela de la Denominación de Origen Bierzo. Además, el proyecto tiene continuidad y sigue adelante. Está previsto realizar la tercera vendimia a mediados de septiembre, en función de cómo evolucione la maduración de las uvas en las próximas semanas.